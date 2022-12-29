Беларусь намерена сделать аэродром в Мачулищах логистическим хабом для войск РФ, - Генштаб

Россия расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси. В частности, авиабазу в Мачулищах планируют сделать логистическим хабом для российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилагающей инфраструктуры. При этом Мачулищи планируется переделать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил России", - заявил представитель Генштаба.

Напомним, угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года.

Также сообщалось, Россия держит возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.