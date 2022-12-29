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В Беларуси сообщают о падении ракеты в Брестской области (фото)

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Брестская область, Четверг 29 декабря 2022 12:53
В Беларуси сообщают о падении ракеты в Брестской области (фото) Фото: в Беларуси сообщают о падении ракеты в Брестской области (t.me/Hajun_BY)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время массированного удара РФ по Украине 29 декабря на территории Беларуси упала ракета. Ее обломки заметили в Брестской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Так, в белорусских пабликах появилась информация, что утром "недалеко от деревни Горбаха ПВО сбила ракету, по первой информации пострадавших нет". При этом сбита ли была ракета или упала сама - пока неизвестно.

Обломки снаряда были найдены в поле в Ивановском районе, Брестской области, которая граничит с Волынью. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК "С-300".

Стоит отметить, что российские войска применяют эти ракеты для обстрелов Украины. Однако на вооружении ВСУ также есть этот комплекс.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.

Как заявили в Генштабе, в ходе с сегодняшнего массированного удара Россия запустила по территории Украины более 69 ракет.

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