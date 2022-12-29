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От чего зависит вероятность привлечения Беларуси к войне против Украины: ответ ВСУ

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Четверг 29 декабря 2022 12:35
От чего зависит вероятность привлечения Беларуси к войне против Украины: ответ ВСУ Фото: привлечение армии Беларуси к войне против Украины зависит от Донецкого направления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вероятность привлечения армии Беларуси к войне против Украины зависит от успехов продвижения оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Перспективы привлечения Беларуси к войне против Украины напрямую зависят от возможности российских войск продвинуться на донецком направлении, а также от активности действий ВСУ, - отметил Громов.

Начальник Главного оперативного управления также отметил, что сегодня Россия вывезла с белорусских территорий все запасы боеприпасов к артсисемам. В свою очередь, Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступающей группировки войск со своей территории.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, Россия перебросила в Беларусь части своей танковой армии, которая была разгромлена в Украине.

Также мы писали, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, но напряженной.

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