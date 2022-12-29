От чего зависит вероятность привлечения Беларуси к войне против Украины: ответ ВСУ

Фото: привлечение армии Беларуси к войне против Украины зависит от Донецкого направления (Getty Images)

Вероятность привлечения армии Беларуси к войне против Украины зависит от успехов продвижения оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Перспективы привлечения Беларуси к войне против Украины напрямую зависят от возможности российских войск продвинуться на донецком направлении, а также от активности действий ВСУ, - отметил Громов. Начальник Главного оперативного управления также отметил, что сегодня Россия вывезла с белорусских территорий все запасы боеприпасов к артсисемам. В свою очередь, Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступающей группировки войск со своей территории.