Буданов ответил, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси
Признаков повторного наступления со стороны Беларуси на север Украины пока не наблюдается. Пока враг только совершает маневры, чтобы отвлечь наши войска с полей сражений на юге и востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.
По его словам, недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы и вернулся через несколько часов со всеми на борту.
"Они делали это открыто днем, чтобы все это видели, даже если [ми] не хотели", - сказал Буданов, добавив, что не видит реальной, непосредственной угрозы с белорусской стороны.
"Пока я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы из Беларуси", - утверждает Буданов.
Беларусь использовалась российскими войсками в качестве плацдарма для нападений, но глава ГУР считает, что белорусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности ее 48-тысячной армии.
"Поэтому президент Лукашенко принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны", - подытожил Буданов.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, сейчас Россия держит у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных и это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.
Добавим, как рассказывали пограничники, ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой, но напряженной. Ударной группировки для наступления врага там пока нет.
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