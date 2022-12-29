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Буданов ответил, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси

Новина українською →
Киев, Четверг 29 декабря 2022 13:06
Буданов ответил, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Признаков повторного наступления со стороны Беларуси на север Украины пока не наблюдается. Пока враг только совершает маневры, чтобы отвлечь наши войска с полей сражений на юге и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

По его словам, недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

"Они делали это открыто днем, чтобы все это видели, даже если [ми] не хотели", - сказал Буданов, добавив, что не видит реальной, непосредственной угрозы с белорусской стороны.

"Пока я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы из Беларуси", - утверждает Буданов.

Беларусь использовалась российскими войсками в качестве плацдарма для нападений, но глава ГУР считает, что белорусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности ее 48-тысячной армии.

"Поэтому президент Лукашенко принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны", - подытожил Буданов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, сейчас Россия держит у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных и это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Добавим, как рассказывали пограничники, ситуация на границе с Белоруссией остается контролируемой, но напряженной. Ударной группировки для наступления врага там пока нет.

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Беларусь Главное управление разведки Кирилл Буданов Вторжение России в Украину
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