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Угроза ракетных ударов с Беларуси сохраняется до апреля 2023 года, - Гаюн

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Беларусь, Четверг 29 декабря 2022 12:09
Угроза ракетных ударов с Беларуси сохраняется до апреля 2023 года, - Гаюн Фото: угроза ракетных ударов из Беларуси сохраняется до апреля 2023 года (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0973/22 с 1 января по 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета Беларуси, а территория зоны ограничения не изменилась.

"Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 г. с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и проходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси украинскими городами было запущено не менее 721 ракеты", - добавляют в сообщении.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца.

Ранее мы писали, что РФ перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор".

Напомним, сегодня утром россияне совершили массированные пуски ракет по Украине. Враг бил ракетами из воздушного и морского базирования из ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

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