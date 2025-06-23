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Угроза остается: Фордо мог устоять после американских ударов, - Нетаньяху

Понедельник 23 июня 2025 08:22
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Угроза остается: Фордо мог устоять после американских ударов, - Нетаньяху Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты в результате ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо нанесли ему значительный ущерб. Однако масштаб ущерба еще предстоит определить.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Бbньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае мы обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не исходила угроза", - подчеркнул премьер во время пресс-конференции для местных и иностранных СМИ.

Глава правительства также сообщил, что операция США не сопровождалась никакими политическими условиями.

По его словам, Израиль не обязывался прекращать боевые действия в Секторе Газа в обмен на американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Президент Трамп не выдвигал никаких условий. Это не характер наших отношений, должен сказать. Мы говорим откровенно. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он - великий лидер. Он принимает решения для Америки", - отметил Нетаньяху.

Глава правительства также добавил, что был предупрежден о начале операции: "Это вполне естественно. Так же, как он заранее знал, когда мы будем действовать, мы знали заранее, когда будет действовать он".

В ответ на вопрос CNN о местонахождении запасов обогащенного урана объемом 400 килограммов, Нетаньяху отметил, что Израиль имеет "интересную развединформацию" о возможном местонахождении.

"Мы внимательно это отслеживаем. Могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка по этому поводу... Извините, я не могу поделиться ею с вами", - добавил Нетаньяху.

Удары по ядерным объектам Ирана

Начиная с 13 июня, Армия обороны Израиля проводит масштабную военную операцию под кодовым названием "Львиный народ". Ее главная цель - уничтожение иранских объектов, связанных с обогащением урана и возможным созданием ядерных боезарядов в перспективе.

После серии ударов по ряду таких объектов, Израиль несколько дней назад обратился к Соединенным Штатам с просьбой помочь ликвидировать остатки инфраструктуры, расположенной в труднодоступных районах - под землей и в горах.

В ночь на 22 июня американские ВМС ударили по ядерным объектам Ирана, которые размещены в Фордо, Натанзе и Исфахане специальными противобункерными бомбами.

Вечером в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США полностью уничтожили ядерную программу Ирана.

Несколькими часами позже, Трамп заявил о нанесенном "монументальном ущербе" всем объектам иранской ядерной программы.

В то же время, некоторые СМИ сообщают, что объекты могут быть повреждены, но не уничтожены полностью.

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Нетаньяху Израиль Иран
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