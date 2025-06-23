Трамп: все ядерные объекты Ирана уничтожены, спутники подтверждают ущерб

Президент Дональд Трамп настаивает на том, что США в рамках своей атаки уничтожили все ядерные объекты в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social .

"Показанная белая конструкция глубоко врезана в скалу, даже ее крыша находится значительно ниже уровня земли, и полностью защищена от пламени. Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко", - резюмировал глава Белого дома.

По его словам, крыша одной из конструкций, которая была врезана в скалу, оказалась ниже уровня земли. Более того, самый большой ущерб, как утверждает Трамп, нанесен под землей.

"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - точный термин", - говорит он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля начали атаковать ядерные и военные объекты Ирана. Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал несколько десятков топовых командиров РФ. С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

Однако самым интригующим был вопрос, присоединятся ли к операции США. Уже в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, В Натанзе и в Фордо.

Вчера Трамп заявил, что США удалось "вырвать бомбу из рук Ирана". Причем это произошло до того, как Тегеран успел ее использовать.

Госсекретарь Марко Рубио отметил 22 числа, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

В ответ на атаку Иран резко отреагировал на обстрелы, обвинив администрацию Трампа в "предательстве дипломатии".

Подробнее о том, как была совершена атака на Иран и что известно об этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

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