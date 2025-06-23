Загроза лишається: Фордо міг встояти після американських ударів, - Нетаньягу

Сполучені Штати внаслідок ударів по іранському ядерному об'єкту в Фордо завдали йому значної шкоди. Однак масштаб збитків ще належить визначити.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми проаналізуємо ситуацію. І в будь-якому разі ми забезпечимо, щоб від цих ядерних об'єктів не походила загроза", - наголосив прем'єр під час прес-конференції для місцевих та іноземних ЗМІ.

Глава уряду також повідомив, що операція США не супроводжувалася жодними політичними умовами.

За його словами, Ізраїль не зобов’язувався припиняти бойові дії у Секторі Газа в обмін на американські удари по ядерній інфраструктурі Ірану.

"Президент Трамп не висував жодних умов. Це не характер наших відносин, мушу сказати. Ми говоримо відверто. Ми говоримо як друзі, справжні друзі. І він - великий лідер. Він ухвалює рішення для Америки", - зазначив Нетаньягу.

Глава уряду також додав, що був попереджений про початок операції: "Це цілком природно. Так само, як він заздалегідь знав, коли ми діятимемо, ми знали заздалегідь, коли діятиме він".

У відповідь на запитання CNN щодо місцезнаходження запасів збагаченого урану обсягом 400 кілограмів, Нетаньягу зазначив, що Ізраїль має "цікаву розвідінформацію" про можливе місцезнаходження.

"Ми уважно це відстежуємо. Можу сказати, що це важливий компонент ядерної програми. Не єдиний і недостатній, але важливий. І у нас є цікава розвідка щодо цього… Вибачте, я не можу поділитися нею з вами", - додав Нетаньягу.