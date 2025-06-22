США уничтожили ядерную программу и амбиции Ирана, - глава Пентагона

США в результате ударов по Ирану уничтожили его ядерную программу. Было атаковало три ключевых иранских объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета на брифинге.

Министр обороны начал брифинг со слов, что американские войска "нанесли высокоточный удар посреди ночи по трем ядерным объектам в Иране". Хегсет заявил, что "это был невероятный и ошеломляющий успех".

"Мы уничтожили иранскую ядерную программу. Стоит отметить, что эта операция не была направлена против войск или обычных граждан. Президент Трамп долгое время говорил, что не должно у Ирана быть ядерной программы, и благодаря такому курсу на мир и на силу этой программе положен конец", - заявил он.

Хегсет подчеркнул, что ядерные амбиции Ирана были уничтожены, а США показали, что могут предотвращать конфликты.

"Когда Америка говорит, мир должен слушать. Эти слова будут подкреплены действиями американских военных. Ни одна страна не смогла бы такую операцию провести", - добавил глава Пентагона.