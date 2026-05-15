Загадочный морской дрон у берегов Греции мог оказаться там из-за технической проблемы, - Reuters
Морской дрон, который нашли в Греции, мог сбиться с курса из-за технической неисправности. Следователи предполагают, что аппарат не успел преодолеть дальнее расстояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Детали расследования
По информации агентства, военный морской беспилотник, начиненный взрывчаткой, обнаружили рыбаки на берегах греческого острова Лефкада 7 мая.
Греческая сторона утверждает, что дрон является украинским, хотя Киев официально это отрицает. Как отметило Reuters, инцидент уже вызвал дипломатическую напряженность между странами.
Сейчас греческая разведка и военные подразделения разбирают беспилотник для определения его характеристик.
Специалисты также изучают метаданные, чтобы установить миссию аппарата и понять, был ли он запущен с материнского корабля или с берега (в частности, рассматривалась версия запуска из Ливии через Средиземное море).
Источник в греческой службе безопасности отметил, что дрон, скорее всего, потерял ориентацию из-за технической неисправности. Предварительные выводы и анализ остатков горючего указывают на то, что он не преодолел большое расстояние, поэтому версия с запуском из Ливии маловероятна.
Технический анализ уже почти завершен, экспертам осталось только декодировать зашифрованные данные.
Реакция Греции
Министр обороны Греции Никос Дендиас отметил серьезную опасность, которую представлял обнаруженный беспилотник для гражданских судов.
"Этот вопрос очень серьезный. На этом судне... была взрывчатка, что угрожало безопасности судоходства. Я не хочу думать, что будет означать столкновение пассажирского судна или любого другого судна с этим дроном", - заявил Дендиас.
Греция уже проинформировала о происшествии Европейский Союз.
Министр иностранных дел Греции Джордж Герапетритис заявил, что Афины готовы подать официальную жалобу сразу после завершения расследования.
Что известно о скандале с дроном в Греции
Напомним, 12 мая 2026 года в западной части Греции возле острова Лефкада обнаружили опасную находку - морской беспилотник. Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил о серьезной угрозе судоходству и выразил возмущение инцидентом.
В греческих медиа сразу появились предположения, что аппарат является украинским дроном Magura V3, однако в МИД Украины призвали иностранных партнеров не спешить с преждевременными выводами.
Уже на следующий день, 13 мая, компания Uforce опровергла информацию греческой стороны. Представители компании заявили, что обнаруженный в море аппарат не имеет никакого отношения к украинским Magura, а озвученной Грецией модификации беспилотника вообще не существует.
Кроме того, инцидент связывают с украинским военным присутствием в регионе. Ранее, в начале апреля 2026 года, в СМИ появилась информация о том, что более 200 украинских военных специалистов развернули базы на западе Ливии для борьбы с российским влиянием.
Сообщалось, что офицеры и эксперты работают в трех локациях, в частности в академии ВВС в Мисрате, по официальному согласованию с правительством в Триполи.