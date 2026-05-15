Загадковий морський дрон біля берегів Греції міг опинитися там через технічну проблему, - Reuters

Морський дрон, який знайшли у Греції, міг збитися з курсу через технічну несправність. Слідчі припускають, що апарат не встиг подолати далеку відстань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деталі розслідування

За інформацією агентства, військовий морський безпілотник, начинений вибухівкою, виявили рибалки на берегах грецького острова Лефкада 7 травня.

Грецька сторона стверджує, що дрон є українським, хоча Київ офіційно це заперечує. Як заважило Reuters, інцидент уже спричинив дипломатичну напруженість між країнами.

Наразі грецька розвідка та військові підрозділи розбирають безпілотник для визначення його характеристик.

Фахівці також вивчають метадані, щоб встановити місію апарата та зрозуміти, чи був він запущений з материнського корабля, чи з берега (зокрема, розглядалася версія запуску з Лівії через Середземне море).

Джерело в грецькій службі безпеки зазначило, що дрон, найімовірніше, втратив орієнтацію через технічну несправність. Попередні висновки та аналіз залишків пального вказують на те, що він не подолав велику відстань, тому версія із запуском з Лівії є малоймовірною.

Технічний аналіз уже майже завершено, експертам залишилося лише декодувати зашифровані дані.

Реакція Греції

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наголосив на серйозній небезпеці, яку становив виявлений безпілотник для цивільних суден.

"Це питання дуже серйозне. На цьому судні... була вибухівка, що загрожувало безпеці судноплавства. Я не хочу думати, що означатиме зіткнення пасажирського судна чи будь-якого іншого судна з цим дроном", - заявив Дендіас.

Греція вже поінформувала про подію Європейський Союз.

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетритіс заявив, що Афіни готові подати офіційну скаргу відразу після завершення розслідування.