Морской дрон, найденный в Греции, оказался не Magura, - Uforce

Морской дрон, который был обнаружен в западной части Греции, оказался не украинским Magura.

Как сообщает РБК-Украина , об этом " Милитарному " сообщила компания-производитель этих дронов Uforce.

В компании отметили, что морской дрон, найденный у берегов Греции, не может быть их продукцией. Несмотря на визуальное сходство, его дизайн, конструкция и видимые технические характеристики дрона не соответствуют Magura.

Кроме того, в Uforce подчеркнули, что модели Magura V3 вообще не существует, поскольку компания никогда не производила такую версию дрона.

Напомним, 8 мая, в Ионическом море, неподалеку от южной части острова Лефкада, обнаружили безэкипажный морской аппарат. Греческие официальные структуры сообщили, что его опознали как украинский морской дрон Magura V3.

Инцидент вызвал оперативную реакцию нескольких ведомств, включая Министерство национальной обороны Греции и специализированные подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и подчеркнул, что присутствие такого дрона создает риски для безопасности судоходства в Средиземном море.