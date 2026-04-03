Украинские военные развернули базы в Ливии для борьбы с РФ, - RFI

Украинские военные специалисты развернули деятельность на западе Ливии для противодействия российским интересам. Сейчас там якобы находятся более 200 офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование RFI .

Присутствие украинских офицеров

По информации источников издания, на ливийской территории находятся более 200 украинских офицеров и экспертов. Их развертывание было официально согласовано с правительством в Триполи, которое возглавляет Абдельхамид Дбейбах.

Сейчас украинские силы якобы сосредоточены в трех ключевых локациях, среди которых академия военно-воздушных сил в Мисрате, где также базируются военные подразделения США, Италии и Турции.

Источники добавляют, что другим стратегическим объектом является полностью оборудованная база в городе Завия, расположенная вблизи крупного нефтяного комплекса Меллитах. Этот пункт обеспечивает прямой выход к морю и используется для запуска воздушных и морских дронов.

Также украинские специалисты используют штаб 111-й бригады в Триполи для проведения координационных встреч с представителями ливийской армии.

Условия сотрудничества и атаки на танкеры РФ

По данным источников, соответствующее соглашение о присутствии подписали в октябре прошлого года по инициативе украинского военного атташе.

В рамках договоренностей Украина якобы обеспечивает подготовку ливийских военнослужащих, фокусируясь на эксплуатации беспилотных аппаратов.

Долгосрочные планы сторон также предусматривают поставки вооружения и привлечение украинских инвестиций в нефтяной сектор Ливии.

Журналисты-расследователи утверждают, что украинские подразделения непосредственно причастны к ударам по российским судам, которые используются для обхода международных санкций.

В частности издание пишет, что 4 марта 2026 года автономный морской дрон Magura V5 поразил российский СПГ-танкер "Арктик Метагаз". Аналогичный инцидент произошел в декабре 2025 года с нефтяным танкером "Кендиль", который атаковали в 250 километрах от побережья.

Реакция сторон

Журналисты издания отмечают, что официальный Киев и ливийское правительство в Триполи пока воздерживаются от комментариев относительно обнародованных фактов.

В то же время российская сторона еще осенью 2025 года выступала с обвинениями в адрес премьер-министра Дбейбы, обвиняя его в логистической поддержке украинских групп при содействии британской разведки.

Политические лидеры региона уже выразили обеспокоенность из-за превращения Ливии в очередную площадку противостояния между Москвой и Киевом.