ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинские военные развернули базы в Ливии для борьбы с РФ, - RFI

16:37 03.04.2026 Пт
3 мин
Издание идентифицировало локации на западе Ливии, где работают украинские эксперты
aimg Сергей Козачук
Украинские военные развернули базы в Ливии для борьбы с РФ, - RFI Фото: украинские военные будто развернули базы в Ливии (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинские военные специалисты развернули деятельность на западе Ливии для противодействия российским интересам. Сейчас там якобы находятся более 200 офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование RFI.

Читайте также: "Терроризм и пиратство": в России пылает из-за атаки дрона на танкер в Средиземном море

Присутствие украинских офицеров

По информации источников издания, на ливийской территории находятся более 200 украинских офицеров и экспертов. Их развертывание было официально согласовано с правительством в Триполи, которое возглавляет Абдельхамид Дбейбах.

Сейчас украинские силы якобы сосредоточены в трех ключевых локациях, среди которых академия военно-воздушных сил в Мисрате, где также базируются военные подразделения США, Италии и Турции.

Источники добавляют, что другим стратегическим объектом является полностью оборудованная база в городе Завия, расположенная вблизи крупного нефтяного комплекса Меллитах. Этот пункт обеспечивает прямой выход к морю и используется для запуска воздушных и морских дронов.

Также украинские специалисты используют штаб 111-й бригады в Триполи для проведения координационных встреч с представителями ливийской армии.

Условия сотрудничества и атаки на танкеры РФ

По данным источников, соответствующее соглашение о присутствии подписали в октябре прошлого года по инициативе украинского военного атташе.

В рамках договоренностей Украина якобы обеспечивает подготовку ливийских военнослужащих, фокусируясь на эксплуатации беспилотных аппаратов.

Долгосрочные планы сторон также предусматривают поставки вооружения и привлечение украинских инвестиций в нефтяной сектор Ливии.

Журналисты-расследователи утверждают, что украинские подразделения непосредственно причастны к ударам по российским судам, которые используются для обхода международных санкций.

В частности издание пишет, что 4 марта 2026 года автономный морской дрон Magura V5 поразил российский СПГ-танкер "Арктик Метагаз". Аналогичный инцидент произошел в декабре 2025 года с нефтяным танкером "Кендиль", который атаковали в 250 километрах от побережья.

Реакция сторон

Журналисты издания отмечают, что официальный Киев и ливийское правительство в Триполи пока воздерживаются от комментариев относительно обнародованных фактов.

В то же время российская сторона еще осенью 2025 года выступала с обвинениями в адрес премьер-министра Дбейбы, обвиняя его в логистической поддержке украинских групп при содействии британской разведки.

Политические лидеры региона уже выразили обеспокоенность из-за превращения Ливии в очередную площадку противостояния между Москвой и Киевом.

Атаки на "теневой флот" РФ в Средиземном море

Напомним, 3 марта 2026 года в Средиземном море загорелся российский танкер Arctic Metagaz, который перевозил сжиженный природный газ (СПГ). Судно находилось под санкциями США и Великобритании.

Позже в РФ назвали этот инцидент актом "международного терроризма" и обвинили в атаке Украину.

Ранее, в декабре 2025 года, Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря. Тогда спецслужба обнародовала видео горящего судна, подчеркнув возможность доставать вражеские цели далеко за пределами Черноморского региона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Украина Ливия Средиземное море
Новости
Аналитика
