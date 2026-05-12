ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Греция возмутилась из-за морского дрона у своих берегов: в МИД Украины отреагировали

21:19 12.05.2026 Вт
2 мин
Опасная находка возле острова Лефкада возмутила Грецию. Почему там уверены, что дрон наш, и что говорят в Киеве?
aimg Мария Науменко
Греция возмутилась из-за морского дрона у своих берегов: в МИД Украины отреагировали Фото: дрон Magura V3 (Виталий Носач РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов, а Украина призвала не спешить с выводами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Читайте также: Франция предложила Греции передать Украине все свои истребители Mirage 2000

По словам Дендиаса, морской дрон со взрывчаткой, который на прошлой неделе обнаружили возле острова Лефкада, якобы является украинского производства.

"Мы теперь уверены, что это украинский БПЛА", - заявил министр обороны Греции во время встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.

Он назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и подчеркнул, что присутствие такого дрона создает риски для безопасности судоходства в Средиземном море.

"Вы понимаете, что присутствие этого беспилотного надводного аппарата - дрона, морского дрона - влияет на свободу судоходства, а также на безопасность судоходства, - подчеркнул Дендиас. - Это чрезвычайно серьезная проблема".

В Греции предположили, что характеристики аппарата напоминают украинские морские дроны типа "Магура", которые Украина использует для ударов по российским кораблям в Черном море.

Реакция Украины

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют никаких подтверждений относительно происхождения найденного дрона.

"У украинской стороны по состоянию на сейчас нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.

Напомним, 7 мая возле греческого острова Лефкада рыбак обнаружил морской дрон в прибрежной пещере и отбуксировал его в порт. Впоследствии аппарат перевезли на военно-морскую базу, а взрывчатку, которую он мог перевозить, уничтожили.

Представитель Министерства национальной обороны Греции заявил, что найденный беспилотник якобы идентифицировали как украинский морской дрон Magura V3.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Греция Дрони МИД Украины
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес