Греция возмутилась из-за морского дрона у своих берегов: в МИД Украины отреагировали

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов, а Украина призвала не спешить с выводами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам Дендиаса, морской дрон со взрывчаткой, который на прошлой неделе обнаружили возле острова Лефкада, якобы является украинского производства.

"Мы теперь уверены, что это украинский БПЛА", - заявил министр обороны Греции во время встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.

Он назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и подчеркнул, что присутствие такого дрона создает риски для безопасности судоходства в Средиземном море.

"Вы понимаете, что присутствие этого беспилотного надводного аппарата - дрона, морского дрона - влияет на свободу судоходства, а также на безопасность судоходства, - подчеркнул Дендиас. - Это чрезвычайно серьезная проблема".

В Греции предположили, что характеристики аппарата напоминают украинские морские дроны типа "Магура", которые Украина использует для ударов по российским кораблям в Черном море.

Реакция Украины

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют никаких подтверждений относительно происхождения найденного дрона.

"У украинской стороны по состоянию на сейчас нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.