Греция возмутилась из-за морского дрона у своих берегов: в МИД Украины отреагировали
Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов, а Украина призвала не спешить с выводами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам Дендиаса, морской дрон со взрывчаткой, который на прошлой неделе обнаружили возле острова Лефкада, якобы является украинского производства.
"Мы теперь уверены, что это украинский БПЛА", - заявил министр обороны Греции во время встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.
Он назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и подчеркнул, что присутствие такого дрона создает риски для безопасности судоходства в Средиземном море.
"Вы понимаете, что присутствие этого беспилотного надводного аппарата - дрона, морского дрона - влияет на свободу судоходства, а также на безопасность судоходства, - подчеркнул Дендиас. - Это чрезвычайно серьезная проблема".
В Греции предположили, что характеристики аппарата напоминают украинские морские дроны типа "Магура", которые Украина использует для ударов по российским кораблям в Черном море.
Реакция Украины
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют никаких подтверждений относительно происхождения найденного дрона.
"У украинской стороны по состоянию на сейчас нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.
Он добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.
Напомним, 7 мая возле греческого острова Лефкада рыбак обнаружил морской дрон в прибрежной пещере и отбуксировал его в порт. Впоследствии аппарат перевезли на военно-морскую базу, а взрывчатку, которую он мог перевозить, уничтожили.
Представитель Министерства национальной обороны Греции заявил, что найденный беспилотник якобы идентифицировали как украинский морской дрон Magura V3.