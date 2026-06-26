На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут, - Reuters

МАГАТЭ сообщило, что ремонтные работы, проведенные в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией, касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией 330 кВ.

Однако линия "Днепровская" еще не была введена в эксплуатацию из-за значительных повреждений соединяющей ее подстанции.

"Линия отремонтирована, но ее еще предстоит ввести в эксплуатацию", - пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что работы по ремонту подстанции продолжаются, но их завершение в ближайшее время не ожидается.