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На ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут, - Reuters

10:50 26.06.2026 Пт
2 мин
В чем причина задержки восстановительных работ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: на ЗАЭС завершили ремонт ключевого объекта, но возобновить его работу не могут (Getty Images)

На Запорожской атомной электростанции завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры. Однако возобновить ее работу пока невозможно из-за повреждения подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МАГАТЭ сообщило, что ремонтные работы, проведенные в рамках временного локального перемирия между Украиной и Россией, касались двух отдельных объектов: линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ и распределительной подстанции Запорожской тепловой электростанции, которая помогает обеспечивать ЗАЭС электроэнергией 330 кВ.

Однако линия "Днепровская" еще не была введена в эксплуатацию из-за значительных повреждений соединяющей ее подстанции.

"Линия отремонтирована, но ее еще предстоит ввести в эксплуатацию", - пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что работы по ремонту подстанции продолжаются, но их завершение в ближайшее время не ожидается.

Блэкауты на ЗАЭС

Напомним, 3 июня временно оккупированнаяЗапорожская АЭС в 17 раз осталась без внешнего электроснабжения после удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра.

Нагрузку взяли на себя аварийные дизель-генераторы, однако ситуация с ядерной безопасностью в очередной раз оказалась под угрозой.

А уже утром 4 июня Запорожская ТЭС потерпела сильные обстрелы . Это создало серьезную угрозу питанию Запорожской АЭС.

Ранее инспекторы МАГАТЭ посетили ЗАЭС после заявлений оккупационных так называемых властей о повреждениях на станции и подтвердили нормальный уровень радиации. Во время проверки миссии приходилось прерывать осмотр и прятаться из-за звуков дронов и стрельбы вблизи объекта.

В то же время утром 5 июня на линии фронта вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня , чтобы отремонтировать линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.

А уже 10 июня на ЗАЭС произошел уже 19-й блекаут . Станция еще раз работала на генераторах.

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