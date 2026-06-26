На ЗАЕС завершили ремонт ключового обʼєкта, але відновити його роботу не можуть, - Reuters

МАГАТЕ повідомило, що ремонтні роботи, проведені в рамках тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, стосувалися двох окремих об’єктів: лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ та розподільчої підстанції Запорізької теплової електростанції, яка допомагає забезпечувати ЗАЕС електроенергією через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

Однак лінія "Дніпровська" ще не була введена в експлуатацію через значні пошкодження підстанції, що її з’єднує.

"Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію", - пояснив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що роботи з ремонту підстанції тривають, але їх завершення найближчим часом не очікується.