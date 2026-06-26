На ЗАЕС завершили ремонт ключового обʼєкта, але відновити його роботу не можуть, - Reuters

На Запорізькій атомній електростанції завершено ремонт ключової лінії електропередачі та інших об’єктів енергетичної інфраструктури. Однак відновити її роботу поки неможливо через пошкодження підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
МАГАТЕ повідомило, що ремонтні роботи, проведені в рамках тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, стосувалися двох окремих об’єктів: лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ та розподільчої підстанції Запорізької теплової електростанції, яка допомагає забезпечувати ЗАЕС електроенергією через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.
Однак лінія "Дніпровська" ще не була введена в експлуатацію через значні пошкодження підстанції, що її з’єднує.
"Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію", - пояснив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Зазначається, що роботи з ремонту підстанції тривають, але їх завершення найближчим часом не очікується.
Нагадаємо, 3 червня тимчасово окупована Запорізька АЕС в 17-й раз залишилася без зовнішнього електропостачання після удару дрона по підстанції на протилежному березі Дніпра.
Навантаження взяли на себе аварійні дизель-генератори, однак ситуація з ядерною безпекою вкотре опинилася під загрозою.
А вже вранці 4 червня Запорізька ТЕС зазнала сильного обстрілу. Це створило серйозну загрозу для живлення Запорізької АЕС.
Раніше інспектори МАГАТЕ відвідали ЗАЕС після заяв окупаційної так званої влади про пошкодження на станції та підтвердили нормальний рівень радіації. Під час перевірки місії доводилося переривати огляд і ховатися через звуки дронів та стрілянину поблизу об’єкта.
Водночас вранці 5 червня на лінії фронту поблизу Запорізької АЕС набуло чинності локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.
А вже 10 червня на ЗАЕС стався вже 19-й блекаут. Станція вкотре працювала на генераторах.