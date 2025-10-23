ua en ru
Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута

Украина, Четверг 23 октября 2025 11:06
Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута Фото: Запорожская АЭС снова зажила (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Питание Запорожской АЭС восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Об этом заявила министр энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

Гринчук рассказала, что энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что позволило вывести ее из режима полного - десятого за время полномасштабного вторжения - блэкаута, в котором станция находилась в течение последнего месяца.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - отметила министр.

Как известно, причиной обесточивания Запорожской АЭС стали систематические обстрелы и повреждения линий электропередач со стороны российских оккупационных войск.

С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раза восстанавливали линии питания станции.

Министр подчеркнула, что единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора - НАЭК "Энергоатом".

"Благодарна каждому энергетику, МАГАТЭ и всем нашим международным партнерам за их непоколебимую поддержку и усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности", - добавила она.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, что 23 сентября "Энергоатом" сообщил о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

По данным компании, российские оккупанты намеренно не подключают станцию к энергосистеме Украины, а вот единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупредили, что такая ситуация создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь внешнее питание необходимо для охлаждения реакторов.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

