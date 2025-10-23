Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута

Питание Запорожской АЭС восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Об этом заявила министр энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление .

Гринчук рассказала, что энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что позволило вывести ее из режима полного - десятого за время полномасштабного вторжения - блэкаута, в котором станция находилась в течение последнего месяца.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - отметила министр.

Как известно, причиной обесточивания Запорожской АЭС стали систематические обстрелы и повреждения линий электропередач со стороны российских оккупационных войск.

С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раза восстанавливали линии питания станции.

Министр подчеркнула, что единственным путем к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора - НАЭК "Энергоатом".

"Благодарна каждому энергетику, МАГАТЭ и всем нашим международным партнерам за их непоколебимую поддержку и усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности", - добавила она.