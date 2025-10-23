В Китае компании приостановили закупки российской нефти после санкций США, - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после масштабных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Китайские государственные заводы покупают от 500 тысяч баррелей нефти в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом приостановка закупок нефти китайскими компаниями совпала с тем, что индийские нефтяные заводы тоже сокращают объемы приобретения российской нефти. Предполагается, что резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших покупателей создаст нагрузку на бюджет России.

По данным издания, китайские национальные нефтяные компании PetroChina , Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil планируют воздержаться от покупки российской нефти, которая транспортируется морскими путями. Это делается в краткосрочной перспективе, поскольку китайцы обеспокоены санкциями.

Сколько нефти получает Китай от Кремля

Сейчас Китай импортирует морем примерно 1,4 миллиона баррелей нефти в день. Большую часть из этого объема покупают так называемые "независимые" нефтеперерабатывающие заводы, в том числе небольшие НПЗ, более известные, как "чайники". Китайские государственные компании покупают от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки.

"По земле", через трубопроводы, Китай получает до 900 тысяч баррелей нефти в день. Почти весь этот объем получает PetroChina. Однако о приостановлении "наземных" закупок речи пока не идет.

Перспективы закупок

Издание отмечает, что Unipec, торговое подразделение Sinopec, еще с прошлой недели приостановила приобретение российской нефти - после британских санкций против " Роснефти" и "Лукойла".

При этом источники издания среди трейдеров сказали, что большинство нефти в Китай попадает через посредников. Поэтому если даже государственные заводы реально остановят закупки, "независимые" НПЗ могут их разве что приостановить для оценки влияния санкций, но продолжат финансировать Россию.