ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ЗАЭС вышла из блэкаута, а компании Китая прекращают закупку нефти РФ: новости за 23 октября

Украина, Пятница 24 октября 2025 06:30
UA EN RU
ЗАЭС вышла из блэкаута, а компании Китая прекращают закупку нефти РФ: новости за 23 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Связь Запорожской АЭС с украинской энергосистемой была восстановлена. Тем временем компании Китая останавливают закупку российской нефти.

Более детально о том, что произошло в четверг, 23 октября, - в материале РБК-Украина.

Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута

Питание Запорожской АЭС восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов", - рассказала министр энергетики Светлана Гринчук.

В Китае компании приостановили закупки российской нефти после санкций США, - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после масштабных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Китайские заводы покупают от 500 тысяч баррелей нефти в день.

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России: что под ударом

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против "теневого флота" России и импорта сжиженного природного газа.

По словам главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

Прекращение огня возможно: Зеленский объяснил, что для этого надо

Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора, отметил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ключевое значение имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.

"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет

Украина все еще может получить дальнобойные ракеты Tomahawk. Каждый день приносит новую помощь, рассказал президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что главные результаты его встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе - это новые санкции против российской энергетики и перенос встречи американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште без Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Запорожская АЭС Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Помощь Украине Война в Украине
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию