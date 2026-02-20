RU

ЗАЭС держится на последней линии: МАГАТЭ бьет тревогу из-за критического состояния станции

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Запорожская АЭС, которая временно находится под контролем россиян, сейчас работает только на одной внешней линии электропередач.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля. По его словам, это, вероятно, произошло "в результате военной деятельности".

Теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия - "Днепровская".

По состоянию на сейчас ЗАЭС не производит электроэнергию, однако ей необходимо постоянное питание для охлаждения ядерного топлива и предотвращения катастрофы.

В МАГАТЭ признают, что оккупанты мешают их работе. Гросси отметил, что наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях, однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это "ограничениями безопасности".

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что РФ давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил станцию, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на ней.

Кроме того, страна-агрессор настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

В начале февраля Москва отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над ЗАЭС. Это предоставило бы США право распределять энергию между Украиной и страной-агрессором.

Отметим, в конце декабря Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

Запорожская АЭСМАГАТЭВойна в Украине