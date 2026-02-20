ЗАЕС тримається на останній лінії: МАГАТЕ б'є на сполох через критичний стан станції

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що РФ давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

На початку лютого Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над ЗАЕС. Це надало б США право розподіляти енергію між Україною та країною-агресоркою.

Зазначимо, наприкінці грудня Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.