UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ЗАЕС тримається на останній лінії: МАГАТЕ б'є на сполох через критичний стан станції

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, зараз працює лише на одній зовнішній лінії електропередач.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого. За його словами, це, ймовірно, сталося "внаслідок військової діяльності".

Тепер найбільшу атомну станцію Європи, яка має шість ядерних реакторів, живить всього одна лінія - "Дніпровська".

Станом на зараз ЗАЕС не виробляє електроенергію, проте їй необхідне постійне живлення для охолодження ядерного палива та запобігання катастрофі.

В МАГАТЕ визнають, що окупанти заважають їхній роботі. Гроссі зазначив, що спостерігачі агентства, які постійно перебувають на ЗАЕС, намагалися отримати інформацію щодо пошкоджень, проте їх не допустили до розподільчої підстанції, мотивуючи це "безпековими обмеженнями".

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що РФ давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

На початку лютого Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над ЗАЕС. Це надало б США право розподіляти енергію між Україною та країною-агресоркою.

Зазначимо, наприкінці грудня Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЕВійна в Україні