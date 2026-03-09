Забыл о продвижении ВСУ? Путин нафантазировал Трампу успехи армии РФ

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 9 марта, провели телефонный разговор. Одной из главных тем обсуждений стало урегулирование войны РФ против Украины.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Главные акценты

По словам Ушакова, разговор "прошел по инициативе американской стороны". Президент США хотел обсудить развитие международной обстановки.

"Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию", - сказал он.

Ушаков обратил внимание, что это первый разговор Путина с Трампом с конца 2025 года. Он длился около часа.

Война РФ против Украины

Помощник главы Кремля рассказал, что Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы война РФ против Украины завершилась скорейшим выходом на прекращение огня и достижение долгосрочного урегулирования.

Путин в ответ похвалил американские посреднические усилия.

"(Американцам - ред.) была дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боестолкновения, где российские войска "продвигаются весьма успешно". Это является фактором, который должен побудить "режим в Киеве" пойти по пути переговорного урегулирования конфликта", - уточнил Ушаков.

Война США и Израиля с Ираном

Российский диктатор рассказал американскому лидеру о своем "представлении" по урегулированию иранского конфликта.

При этом, как добавил помощник главы Кремля, Трамп дал свою оценку американо-израильской операции.