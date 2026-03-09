Забув про просування ЗСУ? Путін нафантазував Трампу успіхи армії РФ

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 9 березня, провели телефонну розмову. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Головні акценти

За словами Ушакова, розмова "відбулася з ініціативи американської сторони". Президент США хотів обговорити розвиток міжнародної обстановки.

"Акцент було зроблено на ситуації навколо конфлікту з Іраном і на тристоронніх переговорах, що ведуться за участю представників США, щодо українського врегулювання", - сказав він.

Ушаков звернув увагу, що це перша розмова Путіна з Трампом із кінця 2025 року. Вона тривала близько години.

Війна РФ проти України

Помічник голови Кремля розповів, що Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб війна РФ проти України завершилася якнайшвидшим виходом на припинення вогню і досягнення довгострокового врегулювання.

Путін у відповідь похвалив американські посередницькі зусилля.

"(Американцям - ред.) було дано характеристику того, що відбувається нині на лінії зіткнення, де російські війська "просуваються досить успішно". Це є фактором, який має спонукати "режим у Києві" піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту", - уточнив Ушаков.

Війна США та Ізраїлю з Іраном

Російський диктатор розповів американському лідеру про своє "уявлення" щодо врегулювання іранського конфлікту.

Водночас, як додав помічник голови Кремля, Трамп дав свою оцінку американо-ізраїльській операції.