Забув про просування ЗСУ? Путін нафантазував Трампу успіхи армії РФ

21:53 09.03.2026 Пн
2 хв
Російський диктатор і президент США поговорили вперше за 2 місяці
aimg Іван Носальський
Забув про просування ЗСУ? Путін нафантазував Трампу успіхи армії РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 9 березня, провели телефонну розмову. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті

Головні акценти

За словами Ушакова, розмова "відбулася з ініціативи американської сторони". Президент США хотів обговорити розвиток міжнародної обстановки.

"Акцент було зроблено на ситуації навколо конфлікту з Іраном і на тристоронніх переговорах, що ведуться за участю представників США, щодо українського врегулювання", - сказав він.

Ушаков звернув увагу, що це перша розмова Путіна з Трампом із кінця 2025 року. Вона тривала близько години.

Війна РФ проти України

Помічник голови Кремля розповів, що Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб війна РФ проти України завершилася якнайшвидшим виходом на припинення вогню і досягнення довгострокового врегулювання.

Путін у відповідь похвалив американські посередницькі зусилля.

"(Американцям - ред.) було дано характеристику того, що відбувається нині на лінії зіткнення, де російські війська "просуваються досить успішно". Це є фактором, який має спонукати "режим у Києві" піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту", - уточнив Ушаков.

Війна США та Ізраїлю з Іраном

Російський диктатор розповів американському лідеру про своє "уявлення" щодо врегулювання іранського конфлікту.

Водночас, як додав помічник голови Кремля, Трамп дав свою оцінку американо-ізраїльській операції.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, лише минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів про те, що під час зимово-весняної контрнаступної операції українські захисники змогли звільнити від росіян близько 460 квадратних кілометрів.

Також 2 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни деокупували дев'ять населених пунктів на півдні. Мова про Олександрівський напрямок.

Україна під час контрнаступу скористалася тим, що росіянам заблокували термінали Starlink.

Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
