На юге от россиян освободили 9 населенных пунктов, зачистка еще нескольких продолжается

Украина, Понедельник 02 марта 2026 16:46
UA EN RU
На юге от россиян освободили 9 населенных пунктов, зачистка еще нескольких продолжается Иллюстративное фото: украинские воины освободили от врага 9 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов 9 населенных пунктов на Александровском направлении. Их продвижение продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Читайте также: ГУР сорвало планы РФ на Запорожье: бойцы "Артана" показали видео контрнаступления на юге

Украинское военное командование отметило, что на южном направлении украинские воины Десантно-штурмовых войск продолжают давить на россиян и освобождать украинскую землю.

"По состоянию на сейчас освобождены 9 населенных пунктов. Три населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов", - уточнили в Генштабе.

О каких именно населенных пунктах идет речь - пока неизвестно.

В Генштабе добавили, что Силы обороны осуществляют планомерное вытеснение противника с укрепленных позиций, совмещая точечные и массированные удары по живой силе и технике оккупантов.

Ключевую роль в выявлении и уничтожении целей играют подразделения аэроразведки и FPV-расчеты.

Важным этапом операции стало ограничение доступа россиян к сети Starlink, что существенно снизило ситуационную осведомленность оккупантов и усложнило управление их подразделениями.

Несмотря на логистические трудности и потерю контроля над частью территорий, враг продолжает попытки наступательных действий.

Стоит заметить, что Александровское направление - это участок фронта на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Контрнаступление на юге

Напомним, в конце февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ходе наступательной операции в Южной операционной зоне Силы обороны Украины деоккупировали 8 населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Генерал отметил, что успешные действия на Александровском направлении продолжаются с января 2026 года. Основную роль в прорыве и удержании инициативы играют подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 82-я и 95-я бригады.

