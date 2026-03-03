Контрнаступление ВСУ на юге: Зеленский раскрыл новые успехи военных

Украинские военные в ходе зимне-весеннего контрнаступления на южном направлении смогли освободить около 460 квадратных километров территорий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera .

"Мы вернули себе 460 квадратных километров с начала года", - сообщил президент Украины.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, в середине февраля в РФ впервые распространили информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга разъяснили, какова на самом деле обстановка на этом участке фронта.

Позже, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные деоккупировали примерно 300 квадратных километров территории на юге.

Кроме того, 22 февраля появилась информация об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении. Их ключевая цель - помешать планам РФ по дальнейшему продвижению в пределах Днепропетровской и Запорожской областей.

Также 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины в ходе наступления на юге освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Впоследствии аналитики ISW отметили, что украинские военные в ходе наступления на южном направлении фронта освободили до десяти населенных пунктов.