Запрет парковки и движения в Киеве 15-17 мая: куда и в какие часы лучше не ехать
В Киеве из-за масштабного благотворительного мероприятия вводят существенные ограничения для водителей. Изменения в работе некоторых парковок уже стартовали, а на выходных местами перекроют движение всего транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Из-за какого мероприятия в Киеве вводят изменения
В КГГА рассказали, ссылаясь на компанию NewRun (организатора мероприятия), что в эти выходные в столице состоится благотворительное спортивно-массовое мероприятие "MHP Run4Victory Київ Марафон".
Его цель - способствовать социальной интеграции военных и раненых, а также поддержке их физического и психологического восстановления.
Все собранные в рамках мероприятия средства и донаты направят на протезирование ветеранов.
Уточняется, что отдельной частью мероприятия станет инклюзивная дистанция "Люди-Титани", созданная "для ветеранов и ветеранок, людей сильных духом и верой".
Во время проведения марафона организаторы:
- гарантируют соблюдение всех необходимых требований безопасности;
- имеют четкие алгоритмы действий на случай объявления сигнала "Воздушная тревога".
То есть и маршрут мероприятия, и стартовый городок - спланированы так, чтобы все участники имели быстрый доступ к укрытию.
Где в столице изменения для водителей уже заработали
Уже с 6 часов утра пятницы, 15 мая, в Киеве ограничена парковка транспорта в месте монтажа стартового городка по адресам:
- улица Эспланадная;
- улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта");
- территория возле Северных ворот ГП "НСК "Олимпийский".
В КГГА отметили, что эти ограничения будут действовать до конца выходных дней - до 24:00 17 мая.
Где нельзя будет проехать или остановиться на выходных
Жителям и гостям столицы сообщили, что в течение субботы (16 мая) и воскресенья (17 мая) в городе, в связи с проведением "MHP Run4Victory Київ Марафон", временно ограничат:
- движение транспорта на отдельных участках;
- доступ к отдельным парковочным зонам вблизи НСК "Олимпийский".
Так, 16 мая - с 10:30 до 13:00 - запретят движение всех видов автотранспорта:
- на улице Эспланадная - от перекрестка с улицей Рогнединской;
- на улице Жилянская - от перекрестка с улицей Большой Васильковской.
Тем временем 17 мая - с 8:00 до 15:00 - запретят движение автотранспорта по маршруту марафона:
- улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта", Северный выход из ГП "НСК "Олимпийский");
- улица Саксаганского - в направлении площади Галицкой;
- проспект Берестейский (нечетная сторона) - до перекрестка с улицей Академика Янгеля;
- разворот на перекрестке проспекта Берестейского и улицы Академика Янгеля;
- в обратном направлении - по проспекту Берестейскому;
- улица Саксаганского;
- финишная точка - улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта").
"Кроме того, изменит движение общественный транспорт, о чем сообщим дополнительно", - подытожили в КГГА.
