Запрет парковки и движения в Киеве 15-17 мая: куда и в какие часы лучше не ехать

10:20 15.05.2026 Пт
3 мин
Ограничения затронут центр города и Берестейский проспект, поэтому планировать маршрут стоит заранее
Ирина Костенко
Запрет парковки и движения в Киеве 15-17 мая: куда и в какие часы лучше не ехать (фото иллюстративное: Getty Images)
В Киеве из-за масштабного благотворительного мероприятия вводят существенные ограничения для водителей. Изменения в работе некоторых парковок уже стартовали, а на выходных местами перекроют движение всего транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за какого мероприятия в Киеве вводят изменения

В КГГА рассказали, ссылаясь на компанию NewRun (организатора мероприятия), что в эти выходные в столице состоится благотворительное спортивно-массовое мероприятие "MHP Run4Victory Київ Марафон".

Его цель - способствовать социальной интеграции военных и раненых, а также поддержке их физического и психологического восстановления.

Все собранные в рамках мероприятия средства и донаты направят на протезирование ветеранов.

Уточняется, что отдельной частью мероприятия станет инклюзивная дистанция "Люди-Титани", созданная "для ветеранов и ветеранок, людей сильных духом и верой".

Во время проведения марафона организаторы:

  • гарантируют соблюдение всех необходимых требований безопасности;
  • имеют четкие алгоритмы действий на случай объявления сигнала "Воздушная тревога".

То есть и маршрут мероприятия, и стартовый городок - спланированы так, чтобы все участники имели быстрый доступ к укрытию.

Где в столице изменения для водителей уже заработали

Уже с 6 часов утра пятницы, 15 мая, в Киеве ограничена парковка транспорта в месте монтажа стартового городка по адресам:

  • улица Эспланадная;
  • улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта");
  • территория возле Северных ворот ГП "НСК "Олимпийский".

В КГГА отметили, что эти ограничения будут действовать до конца выходных дней - до 24:00 17 мая.

Где нельзя будет проехать или остановиться на выходных

Жителям и гостям столицы сообщили, что в течение субботы (16 мая) и воскресенья (17 мая) в городе, в связи с проведением "MHP Run4Victory Київ Марафон", временно ограничат:

  • движение транспорта на отдельных участках;
  • доступ к отдельным парковочным зонам вблизи НСК "Олимпийский".

Так, 16 мая - с 10:30 до 13:00 - запретят движение всех видов автотранспорта:

  • на улице Эспланадная - от перекрестка с улицей Рогнединской;
  • на улице Жилянская - от перекрестка с улицей Большой Васильковской.

Тем временем 17 мая - с 8:00 до 15:00 - запретят движение автотранспорта по маршруту марафона:

  • улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта", Северный выход из ГП "НСК "Олимпийский");
  • улица Саксаганского - в направлении площади Галицкой;
  • проспект Берестейский (нечетная сторона) - до перекрестка с улицей Академика Янгеля;
  • разворот на перекрестке проспекта Берестейского и улицы Академика Янгеля;
  • в обратном направлении - по проспекту Берестейскому;
  • улица Саксаганского;
  • финишная точка - улица Саксаганского, 2/34 (перед кассами "Дворца спорта").

"Кроме того, изменит движение общественный транспорт, о чем сообщим дополнительно", - подытожили в КГГА.

После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимова, руководитель рубрики Происшествия