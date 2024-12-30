Патрульные рассказали, что в машине должен иметь каждый водитель: список
В Патрульной полиции напомнили водителям перечень вещей, которые должны быть в каждом авто - на случай различных непредвиденных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Херсонской области в Facebook.
Какие вещи должны быть в каждой машине
По словам правоохранителей, перед тем, как выехать на дорогу, водители должны проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся:
- в случае возникновения технических неисправностей
- в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге
Исходя из советов патрульных, каждый водитель должен иметь в авто:
- аптечку
- огнетушитель
- знак аварийной остановки
- домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях вне населенных пунктов)
- трос буксировочный
- компрессор
- запасное колесо
- набор инструментов
- канистру с топливом
- фонарик
- другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях
"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/khersonpolice)
Напомним, ранее полиция обратила внимание водителей на важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.
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