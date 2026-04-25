В Киеве изменили тарифы на парковку: как получить скидку 90%

Для налогоплательщиков в столице запускают уникальную услугу - подписку на парковку со скидкой почти 90%. Новый сервис заработает в приложении "Киев Цифровой" уже с 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Главное: Льготная подписка: с 27 апреля для налогоплательщиков в Киеве вводят абонементы со скидкой 90%. Месячный безлимит будет стоить от 299 до 1499 грн.

Новые тарифы на парковку

С 8:00 27 апреля в Киеве меняется стоимость почасовой парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис":

І зона - 40 грн/час;

- 40 грн/час; II зона - 30 грн/час;

- 30 грн/час; III зона - 10 грн/час.

Льготная подписка для киевлян

Для физических лиц, которые платят налоги в бюджет Киева, вводят месячные абонементы со значительной скидкой. Стоимость подписки составит:

весь Киев без ограничений - 1499 грн/месяц;

- 1499 грн/месяц; ІІ зона - 999 грн/месяц;

- 999 грн/месяц; ІІІ зона - 299 грн/месяц.

Воспользоваться предложением могут наемные работники, ФОПы, владельцы налогооблагаемого имущества и работающие пенсионеры. Студенты имеют право на скидку только при наличии налогооблагаемого дохода.

Как будут работать новые тарифы на парковку в Киеве (скриншот)

Как оформить услугу

Верификация статуса налогоплательщика и оформление абонемента будет происходить через "Киев Цифровой". После активации подписка автоматически закрепляется за номером авто - начинать парковочную сессию каждый раз вручную не нужно, инспектор будет видеть оплату в системе.

До конца 2026 года один человек сможет оформить не более двух таких абонементов в месяц. Водителей просят обращать внимание на информационные знаки, поскольку границы парковочных зон также были обновлены.