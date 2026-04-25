В Киеве изменили тарифы на парковку: как получить скидку 90%
Для налогоплательщиков в столице запускают уникальную услугу - подписку на парковку со скидкой почти 90%. Новый сервис заработает в приложении "Киев Цифровой" уже с 27 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Константина Усова.
Главное:
- Льготная подписка: с 27 апреля для налогоплательщиков в Киеве вводят абонементы со скидкой 90%. Месячный безлимит будет стоить от 299 до 1499 грн.
- Почасовая оплата: стоимость часа парковки в центре вырастет до 40 грн, во II зоне - до 30 грн, в III зоне - до 10 грн.
- Упрощенная процедура: подтвердить статус налогоплательщика и купить подписку можно через "Киев Цифровой".
- Ограничения и зоны: один пользователь может оформить максимум два абонемента в месяц.
Новые тарифы на парковку
С 8:00 27 апреля в Киеве меняется стоимость почасовой парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис":
- І зона - 40 грн/час;
- II зона - 30 грн/час;
- III зона - 10 грн/час.
Льготная подписка для киевлян
Для физических лиц, которые платят налоги в бюджет Киева, вводят месячные абонементы со значительной скидкой. Стоимость подписки составит:
- весь Киев без ограничений - 1499 грн/месяц;
- ІІ зона - 999 грн/месяц;
- ІІІ зона - 299 грн/месяц.
Воспользоваться предложением могут наемные работники, ФОПы, владельцы налогооблагаемого имущества и работающие пенсионеры. Студенты имеют право на скидку только при наличии налогооблагаемого дохода.
Как будут работать новые тарифы на парковку в Киеве (скриншот)
Как оформить услугу
Верификация статуса налогоплательщика и оформление абонемента будет происходить через "Киев Цифровой". После активации подписка автоматически закрепляется за номером авто - начинать парковочную сессию каждый раз вручную не нужно, инспектор будет видеть оплату в системе.
До конца 2026 года один человек сможет оформить не более двух таких абонементов в месяц. Водителей просят обращать внимание на информационные знаки, поскольку границы парковочных зон также были обновлены.
