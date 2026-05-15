ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати

10:20 15.05.2026 Пт
3 хв
Обмеження зачеплять середмістя та Берестейський проспект, тож планувати маршрут варто заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати Деяких локацій водіям краще уникати вже зараз (фото ілюстративне: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Києві через масштабний благодійний захід вводять суттєві обмеження для водіїв. Зміни в роботі деяких парковок вже стартували, а на вихідних місцями перекриють рух всього транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Через який захід у Києві запроваджують зміни

У КМДА розповіли, посилаючись на компанію NewRun (організатора заходу), що цими вихідними у столиці відбудеться благодійний спортивно-масовий захід "MHP Run4Victory Київ Марафон".

Його мета - сприяти соціальній інтеграції військових і поранених, а також підтримці їхнього фізичного й психологічного відновлення.

Всі зібрані в межах заходу кошти та донати спрямують на протезування ветеранів.

Уточнюється, що окремою частиною заходу стане інклюзивна дистанція "Люди-Титани", створена "для ветеранів і ветеранок, людей сильних духом і вірою".

Під час проведення марафону організатори:

  • гарантують дотримання всіх необхідних безпекових вимог;
  • мають чіткі алгоритми дій на випадок оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Тобто і маршрут заходу, і стартове містечко - сплановані так, щоб усі учасники мали швидкий доступ до укриття.

Де у столиці зміни для водіїв вже запрацювали

Вже з 6 години ранку п'ятниці, 15 травня, у Києві обмежене паркування транспорту в місці монтажу стартового містечка за адресами:

  • вулиця Еспланадна;
  • вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту");
  • територія біля Північних воріт ДП "НСК «Олімпійський".

У КМДА зауважили, що ці обмеження діятимуть до кінця вихідних днів - до 24:00 17 травня.

Де не можна буде проїхати чи зупинитись на вихідних

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що впродовж суботи (16 травня) та неділі (17 травня) у місті, у зв'язку з проведенням "MHP Run4Victory Київ Марафон", тимчасово обмежать:

  • рух транспорту на окремих ділянках;
  • доступ до окремих паркувальних зон поблизу НСК "Олімпійський".

Так, 16 травня - з 10:30 до 13:00 - заборонять рух усіх видів автотранспорту:

  • на вулиці Еспланадна - від перехрестя з вулицею Рогнідинською;
  • на вулиці Жилянська - від перехрестя з вулицею Великою Васильківською.

Тим часом 17 травня - з 8:00 до 15:00 - заборонять рух автотранспорту за маршрутом марафону:

  • вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту", Північний вихід із ДП "НСК «Олімпійський");
  • вулиця Саксаганського - у напрямку площі Галицької;
  • проспект Берестейський (непарна сторона) - до перехрестя з вулицею Академіка Янгеля;
  • розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля;
  • у зворотному напрямку - проспектом Берестейським;
  • вулиця Саксаганського;
  • фінішна точка - вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту").

"Крім того, змінить рух громадський транспорт, про що повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо українським водіям потрібно перевіряти номерні знаки перед виїздом.

Крім того, ми пояснювали, як у Києві змінили тарифи на паркування та хто може отримати знижку 90%.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (згідно з інформацією патрульних).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Благодійна організація НСК Олимпийский Автомобільний рух Тролейбус Поради водіям Автобуси Водіння
Новини
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату