Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати
У Києві через масштабний благодійний захід вводять суттєві обмеження для водіїв. Зміни в роботі деяких парковок вже стартували, а на вихідних місцями перекриють рух всього транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Через який захід у Києві запроваджують зміни
У КМДА розповіли, посилаючись на компанію NewRun (організатора заходу), що цими вихідними у столиці відбудеться благодійний спортивно-масовий захід "MHP Run4Victory Київ Марафон".
Його мета - сприяти соціальній інтеграції військових і поранених, а також підтримці їхнього фізичного й психологічного відновлення.
Всі зібрані в межах заходу кошти та донати спрямують на протезування ветеранів.
Уточнюється, що окремою частиною заходу стане інклюзивна дистанція "Люди-Титани", створена "для ветеранів і ветеранок, людей сильних духом і вірою".
Під час проведення марафону організатори:
- гарантують дотримання всіх необхідних безпекових вимог;
- мають чіткі алгоритми дій на випадок оголошення сигналу "Повітряна тривога".
Тобто і маршрут заходу, і стартове містечко - сплановані так, щоб усі учасники мали швидкий доступ до укриття.
Де у столиці зміни для водіїв вже запрацювали
Вже з 6 години ранку п'ятниці, 15 травня, у Києві обмежене паркування транспорту в місці монтажу стартового містечка за адресами:
- вулиця Еспланадна;
- вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту");
- територія біля Північних воріт ДП "НСК «Олімпійський".
У КМДА зауважили, що ці обмеження діятимуть до кінця вихідних днів - до 24:00 17 травня.
Де не можна буде проїхати чи зупинитись на вихідних
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що впродовж суботи (16 травня) та неділі (17 травня) у місті, у зв'язку з проведенням "MHP Run4Victory Київ Марафон", тимчасово обмежать:
- рух транспорту на окремих ділянках;
- доступ до окремих паркувальних зон поблизу НСК "Олімпійський".
Так, 16 травня - з 10:30 до 13:00 - заборонять рух усіх видів автотранспорту:
- на вулиці Еспланадна - від перехрестя з вулицею Рогнідинською;
- на вулиці Жилянська - від перехрестя з вулицею Великою Васильківською.
Тим часом 17 травня - з 8:00 до 15:00 - заборонять рух автотранспорту за маршрутом марафону:
- вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту", Північний вихід із ДП "НСК «Олімпійський");
- вулиця Саксаганського - у напрямку площі Галицької;
- проспект Берестейський (непарна сторона) - до перехрестя з вулицею Академіка Янгеля;
- розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля;
- у зворотному напрямку - проспектом Берестейським;
- вулиця Саксаганського;
- фінішна точка - вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту").
"Крім того, змінить рух громадський транспорт, про що повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.
