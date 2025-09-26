ua en ru
Забарний без альтернативи: конкурент українця в ПСЖ потрапив у лазарет перед мегазустріччю в ЛЧ

П'ятниця 26 вересня 2025 21:20
Забарний без альтернативи: конкурент українця в ПСЖ потрапив у лазарет перед мегазустріччю в ЛЧ Фото: Ілля Забарний вийде в основі проти "Барселони" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Французький ПСЖ оновив інформацію щодо травмованих гравців. У лазареті клубу поповнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт парижан.

Втрата капітана

До Дезіре Дуе, Жоау Невеша та Усмана Дембеле додався капітан команди – центральний захисник Маркіньйос.

Бразилець отримав травму лівого чотириголового м'яза та вибув щонайменше на два тижні – точні терміни відновлення наразі невідомі.

Це означає, що він не зіграє проти "Осера" та "Лілля" в Лізі 1, а також пропустить матч з іспанською "Барселоною" в 2-му турі Ліги чемпіонів.

З позитивних новин – відсутність у списку травмованих Бредлі Барколя, який не брав участі в програному ПСЖ поєдинку проти "Марселя" (0:1). Це означає, що він повернувся до складу.

Шанс для Забарного

Таким чином український центрбек на певний час стає безальтернативним варіантом для Луїса Енріке у захисті. Якщо іспанський наставник не вдасться до експериментів зі змінами амплуа інших виконавців, саме Забарний зіграє на ключовій позиції в найближчих матчах.

Головним викликом звичайно стане поєдинок ЛЧ у гостях з "Барселоною". Він відбудеться в середу, 1 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Забарний у ПСЖ

23-річний український захисник, що приєднався до чинного переможця ЛЧ у серпні поточного року, провів за столичний клуб п'ять матчів у сезоні.

Він відіграв по 90 хвилин в чотирьох іграх Ліги 1. А в стартовому турі Ліги чемпіоні, в якому ПСЖ розгромив італійську "Аталанту" (4:0) залишився в запасі та вийшов на заміну на 75 хвилині. З українцем у складі парижани забили четвертий гол на 90+1-й хвилині матчу.

Раніше ми писали, що Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

Також читайте, як українець з третього дивізіону шокував "Челсі" в кубковому матчі.

