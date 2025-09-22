ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинец Забарный не спас ПСЖ от поражения во Франции

Понедельник 22 сентября 2025 23:21
UA EN RU
Украинец Забарный не спас ПСЖ от поражения во Франции "Пари Сен-Жермен" (фото: instagram.com/psg)
Автор: Екатерина Урсатий

"Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в сезоне Лиги 1. В пятом туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике на выезде минимально уступила "Марселю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Единственный гол - после ошибки вратаря

Решающий момент случился уже на 5-й минуте встречи.

После неудачного выхода из ворот голкипера ПСЖ Люки Шевалье передачу замкнул Наеф Агерд, отправив мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

Действия Забарного в обороне

Илья Забарный появился в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Украинец совершил три выноса, выиграл четыре единоборства и заблокировал один удар соперника.

При этом он завершил игру без фолов, заработал одно нарушение на себе и 77 раз встречался с мячом. Это был его четвертый полный матч в Лиге 1 за ПСЖ.

В Лиге чемпионов украинец пока выходил лишь на замену - в первом туре против "Аталанты" (4:0).

Первое поражение ПСЖ за несколько месяцев

Поражение от "Марселя" стало для ПСЖ первым во французском первенстве с начала мая. Последний раз клуб уступал в финале клубного чемпионата мира, где проиграл "Челси" со счетом 0:3.

Следующий матч в чемпионате парижане проведут 27 сентября против "Осера". Уже 1 октября команду ожидает выездной поединок Лиги чемпионов с "Барселоной".

Турнирная таблица

Несмотря на поражение, ПСЖ остался лидером Лиги 1, но теперь делит первое место с "Монако" - обе команды имеют по 12 очков. "Марсель" одержал вторую подряд победу и поднялся на шестую позицию с 9 баллами.

Ранее мы рассказали, почему звездные партнеры Забарного из ПСЖ пропустят церемонию вручения "Золотого мяча"-2025.

Также читайте, как Забарный приобщился к рекорду из Книги Гиннеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПСЖ Футбол
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"