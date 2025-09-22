Украинец Забарный не спас ПСЖ от поражения во Франции

"Пари Сен-Жермен" потерпел первое поражение в сезоне Лиги 1. В пятом туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике на выезде минимально уступила "Марселю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Единственный гол - после ошибки вратаря

Решающий момент случился уже на 5-й минуте встречи.

После неудачного выхода из ворот голкипера ПСЖ Люки Шевалье передачу замкнул Наеф Агерд, отправив мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

Действия Забарного в обороне

Илья Забарный появился в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Украинец совершил три выноса, выиграл четыре единоборства и заблокировал один удар соперника.

При этом он завершил игру без фолов, заработал одно нарушение на себе и 77 раз встречался с мячом. Это был его четвертый полный матч в Лиге 1 за ПСЖ.

В Лиге чемпионов украинец пока выходил лишь на замену - в первом туре против "Аталанты" (4:0).

Первое поражение ПСЖ за несколько месяцев

Поражение от "Марселя" стало для ПСЖ первым во французском первенстве с начала мая. Последний раз клуб уступал в финале клубного чемпионата мира, где проиграл "Челси" со счетом 0:3.

Следующий матч в чемпионате парижане проведут 27 сентября против "Осера". Уже 1 октября команду ожидает выездной поединок Лиги чемпионов с "Барселоной".

Турнирная таблица

Несмотря на поражение, ПСЖ остался лидером Лиги 1, но теперь делит первое место с "Монако" - обе команды имеют по 12 очков. "Марсель" одержал вторую подряд победу и поднялся на шестую позицию с 9 баллами.