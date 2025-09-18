Триумф ПСЖ и первые минуты Зинченко: все о матчах украинцев в еврокубках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

ПСЖ не оставил шансов "Аталанте"

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ дома разгромил "Аталанту" со счетом 4:0. Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле на 75-й минуте, заменив Нуну Мендеша.

За более чем 15 минут на поле Забарный отметился одним перехватом, заблокированным ударом и 100% точных передач (13 из 13).

Голами в матче отметились Маркиньос, Хвичи Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш.

"Бавария", "Ливерпуль" и "Интер" одерживают важные победы

Мюнхенская "Бавария" обыграла Челси 3:1 благодаря дублю Гарри Кейна и голу Трево Чалобы, тогда как "Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Атлетико" Мадрид 3:2.

Дубль Маркоса Льоренте позволил испанцам дважды отыграться, но решающий гол на счету Вирджела Ван Дейка.

Миланский "Интер" на выезде победил "Аякс" 2:0 благодаря двум голам Маркуса Тюрама.

Другие результаты и украинские легионеры

"Олимпиакос" расписал ничью 0:0 с кипрским "Пафосом", несмотря на удаление бразильского нападающего Бруну Гашпара на 26-й минуте.

Украинский нападающий Роман Яремчук пропускал матч из-за травмы.

"Славия" и "Буде-Глимт" сыграли 2:2.

Дебют Зинченко в Ноттингем Форест

Украинский полузащитник Александр Зинченко провел свой первый матч за Ноттингем в Кубке английской лиги.

Его команда уступила "Суонси" 2:3, а сам Зинченко получил оценку 6,4 от портала SofaScore. Игрок провел все 90 минут, 7 раз потерял мяч и выполнил 64 точные передачи из 71.

Лига чемпионов 2025/26, 1-й тур: результаты второго соревновательного дня

"Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0

"Славия" (Чехия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2

"Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2

ПСЖ (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0

Следующий тур Лиги чемпионов

Первый тур Лиги чемпионов продолжится 18 сентября еще шестью матчами. Среди них выездные поединки "Барселоны" против "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" против "Наполи".