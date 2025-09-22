Забарный присоединился к рекорду из Книги Гиннеса: достижение экс-содноклубника подтвердили сертификатом

Вингер "Борнмута" Джастин Клюйверт попал в Книгу рекордов Гиннеса как автор исторического достижения в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guinness World Records .

Какое достижение покорилось Клюйверту

26-летний голландец 30 ноября 2024 года в поединке против "Вулверхэмптона" (4:2) трижды отправил мяч в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки. Это рекордное количество реализованных пенальти одним игроком в матче АПЛ.

В подтверждение достижения Клюйверту был вручен соответствующий сертификат от Guinness World Records.

Вклад Забарного

Украинский защитник Илья Забарный, который в прошлом сезоне защищал цвета "Борнмута" тоже участвовал в историческом поединке.

Он провел в на поле в составе "вишен" все 90 минут и заработал желтую карточку.

Рекордсмен по наследству

Интересно, что отец Джастина, легендарный нидерландский форвард Патрик Клюйверт, также является автором уникального достижения.

Он стал самым молодым игроком, отличившимся в финале Лиги чемпионов. В решающем поединке ЛЧ-1994/95 он забил за "Аякс" в ворота "Милана" (1:0) в возрасте 18 лет и 327 дней.