Украинец из третьего дивизиона шокировал "Челси" в кубковом матче (видео)

Вторник 23 сентября 2025 23:46
Украинец из третьего дивизиона шокировал "Челси" в кубковом матче (видео)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник Иван Варфоломеев отметился ассистом в поединке Кубка футбольной лиги Англии против лондонского "Челси".

Как завершилась встреча, и как сыграл украинец - рассказывает РБК-Украина.

Англия, Кубок футбольной лиги

"Линкольн" - "Челси" - 1:2

Голы: Стрит, 42 - Джордж, 48, Буонанотте, 50

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:0

Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 88

Ассист украинца

23 сентября в Англии прошли поединки 1/16 финала Кубка футбольной лиги, в которых мерялись силами представители разных дивизионов чемпионата страны. В двух матчах дня приняли участие клубы, цвета которых защищают отечественные футболисты.

Коллектив Лиги 1 (третий по силе эшелон местного футбола) - "Линкольн Сити" принимал чемпионов мира среди клубов - столичный "Челси". В составе хозяев с первых минут на поле вышел 21-летний украинец Иван Варфоломеев.

В конце первого тайма украинец совершил результативное действие - отдал пас на одноклубника Роберта Стрита, который и открыл счет. "Линкольн" завершил первый тайм в свою пользу - 1:0.

Однако уже в начале второго тайма все стало на свои места. "Челси" в течение двух минут сравнял счет и вышел вперед. И в итоге спокойно довел игру до победы. Варфоломеев сыграл 71 минуту, после чего был заменен.

В параллельном матче играли между собой представители Премьер-лиги - "Вулверхэмптон" и "Эвертон" Виталия Миколенко. "Ириски" пропустили на 29-й минуте, пытались отыграться, однако на 88-й минуте в их ворота влетел второй мяч. Виталий Миколенко начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 78-й минуте при счете 0:1, но не помог "Эвертону" избежать поражения.

Кто такой Иван Варфоломеев

21-летний уроженец Симферополя, начинал заниматься футболом в местной "Таврии". В 2014 году, после оккупации региона Россией, переехал во Львов, где сначала занимался в академии "Карпат", а затем перешел в "Рух".

Весной 2022, после полномасштабного российского вторжения, Варфоломеев самовольно разорвал соглашение с "Рухом" и выехал за пределы Украины, в июле подписав соглашение с чешским клубом "Слован" (Либерец).

За чешскую команду полузащитник выступал три сезона, провел 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Летом текущего года перебрался в Англию, где заключил соглашение с "Линкольн Сити". Срок действия контракта - до 30 июня 2029 года. "Слован" получил за украинца около 800 тысяч евро.

В составе "Линкольна" Варфоломеев уже провел три матча в Лиге 1 - без результативных действий.

Иван выступал за юношеские команды Украины, а сейчас является игроком молодежной сборной.

