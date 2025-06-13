Появились спутниковые снимки ключевого ядерного объекта Ирана после атаки Израиля

Израиль во время атаки на Иран 13 июня ударил по ключевому ядерному объекту по обогащению урана в городе Натанз. Спутниковые снимки подтверждают поражение.

Как сообщает РБК-Украина , спутниковые снимки OSINT-аналитик Дэмиен Саймон опубликовал в соцсети Х .

Стоит отметить, что Израиль заявляет, что уничтожил завод по обогащению урана, Иран настаивает на том, что повреждения - "косметические".

Первый набор спутниковых снимков теперь онлайн, показывающих повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, нанесенные во время операции Израиля Rising Lion pic.twitter.com/oKwy40JNOb

"Первый набор спутниковых снимков теперь опубликован в Интернете, демонстрирующих повреждения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, нанесенные во время операции Израиля", - написал аналитик.

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее о ночной атаке Израиля по Ирану - в материале РБК-Украина.

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