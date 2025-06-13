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З'явилися супутникові знімки ключового ядерного об'єкту Ірану після атаки Ізраїлю

Іран, П'ятниця 13 червня 2025 17:50
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З'явилися супутникові знімки ключового ядерного об'єкту Ірану після атаки Ізраїлю Фото: з'явилися супутникові знімки ключового ядерного об'єкту Ірану після атаки Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ізраїль під час атаки на Іран 13 червня вдарив по ключовому ядерному об'єкті зі збагачення урану в місті Натанз. Супутникові знімки підтверджують ураження.

Як повідомляє РБК-Україна, супутникові знімки OSINT-аналітик Деміен Саймон опублікував у соцмережі Х.

"Перший набір супутникових знімків тепер опубліковано в Інтернеті, що демонструють пошкодження на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі, завдані під час операції Ізраїлю", - написав аналітик.

Варто зазначити, що Ізраїль заявляє що знищив завод зі збагачення урану, Іран наполягає на тому, що пошкодження - "косметичні".

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку Ізраїлю по Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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