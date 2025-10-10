ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Украину более 450 дронами и тремя десятками ракет, - Зеленский

Украина, Пятница 10 октября 2025 09:37
UA EN RU
РФ атаковала Украину более 450 дронами и тремя десятками ракет, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по энергетической инфраструктуре в ночь на 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

"По состоянию на сейчас по стране известно о более чем 20 пострадавших людях - всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что в Киеве продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. Обесточивание зафиксированы в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Восстановительные работы ведутся в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

Президент подчеркнул, что все необходимые службы работают на местах, а спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

"Получаю регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, Минэнергетики - Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Нужна максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что перед началом отопительного сезона Россия целенаправленно бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал международных партнеров действовать решительно - усилить поставки систем ПВО, а также ввести новые санкции против России.

"Нужны не пустые слова, а решительные действия - США, Европы, "семерки". Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы "двадцати" и всех, кто говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это добавит глобальной безопасности", - подытожил президент.

Обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела столицы ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

Под огнем оказались также Днепр и Запорожье - в результате обстрелов там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительным данным, главной целью российских атак были объекты энергетической инфраструктуры.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Ракетная атака Атака дронов
Новости
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны