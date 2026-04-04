Появились кадры вероятного поражения самолета США в небе Ирана

Кадры с якобы поражением штурмовика A-10 Warthog опубликовал портал Clash Report. Однако эти данные не подтверждены.

Ранее мы сообщали, что всего за один день Штаты потеряли два боевых самолета в Персидском заливе и над Ираном. По словам источника NBC News, A-10 достиг воздушного пространства Кувейта, где пилот катапультировался и выжил, а самолет разбился.

Что касается судьбы пилота сбитого F-15E Strike Eagle, то его судьба после катапультирования неизвестна. Американские военные пытались найти его, но два спасательных вертолета UH-60 Black Hawk были обстреляны и бойцы получили незначительные ранения.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сбитие Ираном истребителя F-15. Он подчеркнул, что это не повлияет на переговоры с Тегераном.

Что известно о штурмовике A-10 Warthog

Ранее Министерство войны США заявило о том, что удвоить количество штурмовиков A-10 в небе над Ираном. В регион отправили 18 дополнительных самолетов - общее количество достигло 30.

Официально A-10 предназначены для поддержки наземных войск и патрулирования Ормузского пролива. Военные называют его "летающим танком". A-10 Warthog создали для уничтожения бронетехники и живой силы врага на низких высотах.

Самолет имеет на вооружении 30-мм семиствольную пушку GAU-8, которая делает 70 выстрелов в секунду, а сам может развивать скорость около 700 км/ч.