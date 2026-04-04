Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Появились кадры вероятного поражения самолета США в небе Ирана

03:04 04.04.2026 Сб
2 мин
Несмотря на заверения Пентагона, что ПВО Тегерана уничтожена, только за сегодня США потеряли два самолета, сообщают СМИ.
aimg Филипп Бойко
Фото: истребитель А-10 Warthog (flightglobal.com)

Пока нет официальных подтверждений Министерства войны США относительно судьбы пилота A-10 Warthog, но источники западных СМИ информируют, что он спасся. Между тем судьба пилота истребителя F-15, который тоже был сбит, пока неизвестна.

Кадры с якобы поражением штурмовика A-10 Warthog опубликовал портал Clash Report. Однако эти данные не подтверждены.

Ранее мы сообщали, что всего за один день Штаты потеряли два боевых самолета в Персидском заливе и над Ираном. По словам источника NBC News, A-10 достиг воздушного пространства Кувейта, где пилот катапультировался и выжил, а самолет разбился.

Что касается судьбы пилота сбитого F-15E Strike Eagle, то его судьба после катапультирования неизвестна. Американские военные пытались найти его, но два спасательных вертолета UH-60 Black Hawk были обстреляны и бойцы получили незначительные ранения.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сбитие Ираном истребителя F-15. Он подчеркнул, что это не повлияет на переговоры с Тегераном.

Что известно о штурмовике A-10 Warthog

Ранее Министерство войны США заявило о том, что удвоить количество штурмовиков A-10 в небе над Ираном. В регион отправили 18 дополнительных самолетов - общее количество достигло 30.

Официально A-10 предназначены для поддержки наземных войск и патрулирования Ормузского пролива. Военные называют его "летающим танком". A-10 Warthog создали для уничтожения бронетехники и живой силы врага на низких высотах.

Самолет имеет на вооружении 30-мм семиствольную пушку GAU-8, которая делает 70 выстрелов в секунду, а сам может развивать скорость около 700 км/ч.

Какова ситуация в Иране

Усилия Пакистана и других стран региона по достижению прекращения огня между США и Ираном зашли в тупик. По данным The Wall Street Journal, Иран официально сказал посредникам, что не желает встречаться с чиновниками США в Исламабаде.

Тем временем боевые действия между сторонами продолжаются. Армии США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИран