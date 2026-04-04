Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

З'явились кадри ймовірного ураження літака США в небі Ірану

03:04 04.04.2026 Сб
2 хв
Попри запевнення Пентагону, що ППО Тегерана знищена, лише за сьогодні США втратили два літаки, повідомляють ЗМІ.
aimg Пилип Бойко
Фото: винищувач А-10 Warthog (flightglobal.com)

Поки немає офіційних підтверджень Міністерства війни США щодо долі пілота A-10 Warthog, але джерела західних ЗМІ інформують, що він врятувався. Тим часом доля пілота винищувача F-15, який теж був уражений, поки невідома.

Кадри з нібито збиттям штурмовика A-10 Warthog опублікував портал Clash Report. Проте ці дані не підтверджені.

Раніше ми повідомляли, що всього за один день Штати втратили два бойових літаки в Перській затоці та над Іраном. За словами джерела NBC News, A-10 досяг повітряного простору Кувейту, де пілот катапультувався й вижив, а літак розбився.

Щодо до долі пілота збитого F-15E Strike Eagle, то його доля після катапультування невідома. Американські військові намагались знайти його, але два рятувальні гелікоптери UH-60 Black Hawk були обстріляні й бійці отримали незначні поранення.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував збиття Іраном винищувача F-15. Він наголосив, що це не вплине на переговори з Тегераном.

Що відомо про штурмовик A-10 Warthog

Раніше Міністерство війни США заявило про те, що подвоїти кількість штурмовиків A-10 в небі над Іраном. До регіону відправили 18 додаткових літаків - загальна кількість сягнула 30.

Офіційно A-10 призначені для підтримки наземних військ та патрулювання Ормузької протоки. Військові називають його "літаючим танком". A-10 Warthog створили для нищення бронетехніки та живої сили ворога на низьких висотах.

Літак має на озброєнні 30-мм семиствольну гармату GAU-8, яка робить 70 пострілів за секунду, а сам може розвивати швидкість близька 700 км/год.

Яка ситуація в Ірані

Зусилля Пакистану та інших країн регіону щодо досягнення припинення вогню між США та Іраном зайшли в глухий кут. За даними The Wall Street Journal, Іран офіційно сказав посередникам, що не бажає зустрічатися з чиновниками США в Ісламабаді.

Тим часом бойові дії між сторонами тривають. Армії США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж.

