"Ирану пора заключить сделку": Трамп заявил об уничтожении важного моста возле Тегерана

22:31 02.04.2026 Чт
Стратегически важный мост в Иране, похоже, полностью выведен из строя
aimg Антон Корж
"Ирану пора заключить сделку": Трамп заявил об уничтожении важного моста возле Тегерана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана - B1, который соединял Тегеран и Карадж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

"Самый большой мост в Иране разрушен и больше никогда не будет использован - еще многое впереди! Ирану пора заключить сделку, пока не поздно, и пока ничего не осталось от того, что до сих пор может стать великой страной!", - написал Трамп.

Днем 2 апреля Израиль сообщил, что был уничтожен стратегически важный мост на автомагистрали B1 на севере Ирана. Позже это подтвердило иранское государственное информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

В сети также появились видео и фото моста, которые демонстрируют, что сооружение, которое официально якобы торжественно открыли в 2026 году, серьезно повреждено. Было нанесено два удара, чтобы гарантированно вывести мост из строя.

Губернатор провинции Альборз заявил, что в результате первого удара по мосту погибли два человека, а несколько других получили ранения. О последствиях второго удара сообщений не было.

Трамп требует от Ирана пойти на мир. Тегеран не хочет

Отметим, пока Трамп угрожает Ирану, в Тегеране выдвинули новое требование для завершения войны. Иран хочет признания собственного суверенитета во владении Ормузским проливом, ведь это даст ему миллиарды долларов.

Интересно, что по данным СМИ, Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

До этого Трамп заявлял, что Иран и США якобы ведут непрямые переговоры, и они идут хорошо, добавив, что соглашение может быть заключено очень быстро. Однако не прошло и 12 часов, а Трамп выдвинул новые требования.

По словам Трампа, если Иран не согласится на сделку и немедленно не откроет Ормузский пролив, то США взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Причем уже на этот раз он допустил, что соглашения таки не будет. Тегеран все требования США раз за разом отвергает.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
