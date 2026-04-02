"Ирану пора заключить сделку": Трамп заявил об уничтожении важного моста возле Тегерана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана - B1, который соединял Тегеран и Карадж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

"Самый большой мост в Иране разрушен и больше никогда не будет использован - еще многое впереди! Ирану пора заключить сделку, пока не поздно, и пока ничего не осталось от того, что до сих пор может стать великой страной!", - написал Трамп.

Днем 2 апреля Израиль сообщил, что был уничтожен стратегически важный мост на автомагистрали B1 на севере Ирана. Позже это подтвердило иранское государственное информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

В сети также появились видео и фото моста, которые демонстрируют, что сооружение, которое официально якобы торжественно открыли в 2026 году, серьезно повреждено. Было нанесено два удара, чтобы гарантированно вывести мост из строя.

Фото: социальные сети

Губернатор провинции Альборз заявил, что в результате первого удара по мосту погибли два человека, а несколько других получили ранения. О последствиях второго удара сообщений не было.