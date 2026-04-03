ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT

22:24 03.04.2026 Пт
2 мин
Ранее чиновники США сообщали, что ПВО Ирана "уже уничтожена"
aimg Екатерина Коваль
США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT Фото: военная авиация США (Getty Images)

В пятницу, 3 апреля, США потеряли два боевых самолета в Персидском заливе и над Ираном. Об этом сообщили двое американских чиновников на условиях анонимности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Иран сбил вертолет США, который летел спасать экипаж F-15, - СМИ

Два инцидента за день

Первый инцидент произошел со штурмовиком A-10 Warthog, который разбился вблизи Ормузского пролива. Единственный пилот, находившийся на борту, был успешно спасен. Обстоятельства падения пока не разглашаются.

Почти одновременно над Ираном был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. Этот самолет рассчитан на двух членов экипажа. Одного из них удалось спасти, поисково-спасательная операция для второго пилота продолжается.

Что известно о модели штурмовика

A-10 - это тихоходный штурмовик, созданный для поддержки сухопутных войск. Его максимальная скорость составляет около 700 км/ч.

США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYTФото: истребитель А-10 Warthog (flightglobal.com)

Основное оружие самолета - 30-мм пушка GAU-8, которая способна выстреливать 70 снарядов в секунду. Благодаря способности долго находиться над целью на малых высотах, штурмовик эффективно поражает катера, бронетехнику и фортификации.

Напомним, накануне Министерство обороны США решило удвоить количество штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке. В регион отправили 18 дополнительных самолетов, которые присоединились к около десятка уже имеющихся, - общее количество достигло 30. Официально A-10 предназначены для поддержки наземных войск и патрулирования Ормузского пролива.

Однако после инцидента со сбитием F-15E, как сообщают СМИ, Иран сбил американский вертолет, который летел на спасение экипажа сбитого истребителя. Это стало еще одним ударом по авиации США в регионе.

В то же время, по данным Politico, Пентагон оказался в критической ситуации: стратегические объекты для бомбардировок в Иране почти исчерпаны, но президент Дональд Трамп приказал продолжать удары еще три недели.

Теперь американское командование стоит перед выбором между "позорным бегством" или рискованной наземной операцией, поскольку Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а мировой нефтяной кризис продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
