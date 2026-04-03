Переговоры о прекращении огня между США и Ираном зашли в тупик, - WSJ

23:40 03.04.2026 Пт
В Иране считают требования США неприемлемыми
aimg Эдуард Ткач
Усилия Пакистана и других стран региона по достижению прекращения огня между США и Ираном зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: США и Иран обсуждают перемирие: Axios узнало, чего требует Вашингтон

По данным издания, Иран официально сказал посредникам, что не желает встречаться с чиновниками США в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни, добавив, что требования США неприемлемы.

При этом посредники говорят, что Турция и Египет продолжают попытки найти выход из ситуации и рассматривают новые площадки для переговоров, включая Стамбул или столицу Катара Доху. Помимо этого, страны думают над новыми предложениями по преодолению тупика.

Ранее на этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил прекращения огня. Однако сам Тегеран это опровергает.

Но как отмечают источники, Трамп дал понять, что он открыт к предложению о прекращении огня, если Иран откроет Ормузский пролив.

Недавно посредники сообщили, что в начале последнего раунда дипломатических усилий Иран сказал, что прекратит войну лишь в том случае, если США выплатят репарации, выведут войска с ближневосточных баз, а также дадут гарантии, что больше не будут нападать.

Достижение мира под угрозой

Напомним, что в последние дни Дональд Трамп уже неоднократно дал понять, что США рассчитывают закончить войну против Ирана в ближайшие две-три недели. Причем исходя из его слов, это якобы будет даже у том случае, если Тегеран не решится идти на сделку.

Также на днях он выступил с обращением к нации, где заявил, что через две-три недели США нанесут очень мощный удар и вернут Иран в каменный век.

Тем временем боевые действия между сторонами продолжаются. Вчера, например, силы США и Израиля уничтожили крупнейший мост Ирана B1, который соединял Тегеран и Карадж. А сегодня Иран сбил два боевых самолета США.

Больше по теме:
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои