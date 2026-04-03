Переговоры о прекращении огня между США и Ираном зашли в тупик, - WSJ

Усилия Пакистана и других стран региона по достижению прекращения огня между США и Ираном зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, Иран официально сказал посредникам, что не желает встречаться с чиновниками США в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни, добавив, что требования США неприемлемы.

При этом посредники говорят, что Турция и Египет продолжают попытки найти выход из ситуации и рассматривают новые площадки для переговоров, включая Стамбул или столицу Катара Доху. Помимо этого, страны думают над новыми предложениями по преодолению тупика.

Ранее на этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил прекращения огня. Однако сам Тегеран это опровергает.

Но как отмечают источники, Трамп дал понять, что он открыт к предложению о прекращении огня, если Иран откроет Ормузский пролив.

Недавно посредники сообщили, что в начале последнего раунда дипломатических усилий Иран сказал, что прекратит войну лишь в том случае, если США выплатят репарации, выведут войска с ближневосточных баз, а также дадут гарантии, что больше не будут нападать.