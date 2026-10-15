"З нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России

Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Запрет на такие атаки был отменен на фоне проблем с разведданными и сбоев Starlink во время массированных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Financial Times .

"Запрет (на удары по НПЗ) снят. С нас достаточно", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина три дня не била по российской энергетике, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Россия в это время продолжала атаковать украинские энергообъекты и за последнюю неделю убила более 100 мирных жителей.

Несмотря на паузу, украинские военные остались без американских предупреждений о запусках баллистических ракет. Starlink по всей стране начал работать медленнее, что усложнило действия на фронте и удары на среднюю глубину по военным объектам РФ.

По словам Зеленского, американские коллеги прямо предупредили украинских военных: если удары по энергетике не прекратятся, обмен разведданными заблокируют. Впоследствии Киеву подали это как технический сбой.

"Это была не техническая проблема, это была воля", - сказал президент о сбоях Starlink.

Условия паузы - Patriot

Зеленский допускает, что Украина могла бы не бить по энергетике РФ, даже если Россия продолжит атаки. Но только в обмен на дополнительные ракеты в Patriot, и это, по его словам, минимум.

Президент рассказал, что в ответ на просьбу об усилении ПВО США ослабили работу Starlink.