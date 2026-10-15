"З нас досить": Зеленський заявив, що Україна знову битиме по НПЗ Росії

Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Заборону на такі атаки скасували на тлі проблем із розвідданими та збоїв Starlink під час масованих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Financial Times .

"Заборону (на удари по НПЗ) знято. З нас досить", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна три дні не била по російській енергетиці, щоб виконати побажання Вашингтона. Росія тим часом продовжувала атакувати українські енергооб'єкти і за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.

Попри паузу, українські військові залишилися без американських попереджень про запуски балістичних ракет. Starlink по всій країні почав працювати повільніше, що ускладнило дії на фронті та удари на середню глибину по військових об'єктах РФ.

За словами Зеленського, американські колеги прямо попередили українських військових: якщо удари по енергетиці не припиняться, обмін розвідданими заблокують. Згодом Києву подали це як технічний збій.

"Це була не технічна проблема, це була воля", - сказав президент про збої Starlink.

Умова для паузи - Patriot

Зеленський допускає, що Україна могла б не бити по енергетиці РФ, навіть якщо Росія продовжить атаки. Але лише в обмін на додаткові ракети до Patriot, і це, за його словами, мінімум.

Президент розповів, що у відповідь на прохання про посилення ППО США послабили роботу Starlink.