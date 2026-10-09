Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива. Минфин США уже выдает временную лицензию, которая позволит стране-агрессору начать поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа и сообщение Минфина США.

"Я только что провел чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых договорился, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн - в течение ноября, и 1 000 000 тонн - сразу после этого", - отметил Трамп.

Кроме того, учитывая состояние нефтеперерабатывающих заводов, Россия затем поставит в течение короткого периода времени 3 000 000 тонн дизельного топлива.

По указанию президента США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную общую лицензию, позволяющую поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок.

На фоне новостей, что Трамп провел переговоры с российским диктатором и договорился о поставках нефти, российский рынок демонстрирует стремительный рост.

Журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу сообщил, что Минфин США разрешил поставки российского дизеля - с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.