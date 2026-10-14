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В Украине ограничили работу военного Starlink, - "Флэш"

09:20 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
В Украине ограничили работу военного Starlink, - "Флэш" Фото: военный с терминалом Starlink (Getty Images)
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В Украине ограничили работу "военного пакета" Starlink на скорости более 160 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Сергея Бескрестнова.

Как ограничили Starlink

Советник президента Владимира Зеленского, Сергей Бескрестнов ("Флэш") утром 14 октября сообщил, что ночью была ограничена работа терминалов Starlink.

Речь идет о том, что в "военном пакете" StarShield на скорости свыше 160 км/ч (то есть 100 миль в час) начала исчезать связь. Поэтому был сорван ряд важных миссий.

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", - написал Флэш.

В то же время, по данным РБК-Украина, для обычных услуг Starlink еще с момента введения "белых списков" были установлены ограничения по скорости более 70-90 км/ч.

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Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Варшавского форума безопасности, несмотря на напряженность в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.

До этого издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что во время переговоров представители США угрожали прекратить передачу Украине разведданных, если Силы обороны Украины не остановят удары по российским НПЗ.

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