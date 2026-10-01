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Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизель

02:45 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизель Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", - сказал Трамп.

Он добавил, что если бы этого не происходило, тогда у США не было бы проблем с дизельным топливом. Резюмируя президент США добавил, что причиной проблемы является Украина и Россия.

"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", - подытожил глава Белого дома.

Что еще известно

Напомним, что за последние несколько недель Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить наносить удары по российский инфраструктуре, так как это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.

Более того, несколько дней назад он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился притормозить эти удары.

Также мы писали, что по данным Politico, администрация Трампа рассматривает запрет на экспорт дизеля на 90 дней. Цель - снизить рост цен на топливо.

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