Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на дизель

Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", - сказал Трамп.

Он добавил, что если бы этого не происходило, тогда у США не было бы проблем с дизельным топливом. Резюмируя президент США добавил, что причиной проблемы является Украина и Россия.

"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", - подытожил глава Белого дома.