"Такого неуважения к США еще не было": Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике
Этой ночью Россия снова массированно атаковала энергообъекты Украины баллистикой и дронами, несмотря на заявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, за эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.
"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью - такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия не считает заявления Дональда Трампа сильными.
Президент сообщил, что после ночной атаки минимум 600 тысяч украинцев без электричества. Могут быть и большие отключения.
Есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. Также есть жертвы и раненые.
"Мы просим Америку и КАЖДОГО в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко выбрала продолжать свою безумную войну на уничтожение", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства призвал Трампа ввести сильнейшие санкции против России.
"У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", - отметил Зеленский.
Президент также призвал США и Европу предоставить Украине дополнительные пакеты ракет для Patriot.
Массированные атаки на Украину
Напомним, ночью и утром 14 октября Россия нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами.
Основной целью стал Киев, а также ракеты летели на Житомир, Белую Церковь и Полтаву, а взрывы раздавались в Харькове и Днепре.
В частности, в результате ночных атак России на Киев погибли три человека, еще 27 пострадали. Под ударом оказались энергообъекты столицы и области, в городе перебои со светом.
Отметим, что россияне атакуют Киев ракетами уже третий день подряд. Вечером 13 октября основной целью ударов стала ТЭЦ-4, а в жилом многоэтажном доме в Деснянском районе погиб один человек, 21 человек получил ранения.
Днем ранее, 12 октября, ракеты ударили по Киеву еще до того, как в городе прозвучала сирена.