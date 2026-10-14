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"Такого неуважения к США еще не было": Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике

09:25 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Такого неуважения к США еще не было": Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Этой ночью Россия снова массированно атаковала энергообъекты Украины баллистикой и дронами, несмотря на заявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, за эту ночь россияне применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов против энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове.

"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью - такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не считает заявления Дональда Трампа сильными.

Президент сообщил, что после ночной атаки минимум 600 тысяч украинцев без электричества. Могут быть и большие отключения.

Есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. Также есть жертвы и раненые.

"Мы просим Америку и КАЖДОГО в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко выбрала продолжать свою безумную войну на уничтожение", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал Трампа ввести сильнейшие санкции против России.

"У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", - отметил Зеленский.

Президент также призвал США и Европу предоставить Украине дополнительные пакеты ракет для Patriot.

Массированные атаки на Украину

Напомним, ночью и утром 14 октября Россия нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами.

Основной целью стал Киев, а также ракеты летели на Житомир, Белую Церковь и Полтаву, а взрывы раздавались в Харькове и Днепре.

В частности, в результате ночных атак России на Киев погибли три человека, еще 27 пострадали. Под ударом оказались энергообъекты столицы и области, в городе перебои со светом.

Отметим, что россияне атакуют Киев ракетами уже третий день подряд. Вечером 13 октября основной целью ударов стала ТЭЦ-4, а в жилом многоэтажном доме в Деснянском районе погиб один человек, 21 человек получил ранения.

Днем ранее, 12 октября, ракеты ударили по Киеву еще до того, как в городе прозвучала сирена.

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