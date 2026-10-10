Только за энергетическое перемирие: Зеленский назвал условие для дизельного соглашения с РФ

Киев считает дизельное соглашение США с Россией нечестным и сравнивает его с прошлогодним саммитом на Аляске. Украина бы поддержала ослабление санкций для РФ только в обмен на энергетическое перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios , которому оценку соглашению дал президент Украины Владимир Зеленский в телефонном интервью.

Украина не возражает против того, чтобы США ослабили санкции на российскую энергетику, но при одном условии. Россия должна согласиться на энергетическое перемирие, то есть взаимный отказ от ударов по электростанциям, подстанциям и НПЗ на время зимы.

"Если цена – энергетическое перемирие, эти переговоры – это хорошо", - пояснил Зеленский.

Однако, по его словам, никаких уступок от Москвы Вашингтон не получил. Иначе Трамп сам бы об этом объявил.

Украинская делегация летела во Флориду по приглашению спецпосланника президента США Стива Виткоффа, который пообещал обсудить новые идеи по завершению войны. Во время переговоров американцы ни слова не упомянули о дизельном соглашении. О звонке Трампа Путину украинская сторона узнала всего за час до объявления.

"Похоже, что они, с одной стороны, использовали эту возможность, чтобы встретиться с нами, а с другой - позвонили по телефону Путину и договорились об этом", - заявил Зеленский.

Президент назвал соглашение "подарком Путину на день рождения", которое российский диктатор отмечал 7 октября.

Зеленский сравнил нынешнюю ситуацию с саммитом Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. Тогда американский президент принял ряд требований Москвы относительно войны, ничего не получив вместо этого.

"Что он получил? Больше российского дизеля для американцев? Это показывает слабость мира", – отметил Зеленский.

Американские посланники собирались передать сигналы из Флориды россиянам, а затем, возможно, приехать в Киев, чтобы завершить мирное соглашение. Зеленский не исключает, что дизельное соглашение стало платой Кремлю за эту встречу, хотя признает, что может ошибаться.

Несмотря на возмущение, от посредничества США Киев не отказывается.

"Это непросто. Нам нужны американцы, чтобы попытаться остановить эту войну", – подчеркнул президент.