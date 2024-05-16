Как правильно стирать, сушить и гладить вышиванку: практические советы

В четверг, 16 мая, украинцы отмечают неофициальный народный праздник - День вышиванки . Однако нельзя забывать, что уход за вышиванкой - от стирки и сушки до хранения - требует особого внимания и осторожности, поскольку этот наряд часто изготовляют из деликатных тканей и украшают вышитыми вручную орнаментами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как лучше всего стирать, сушить и хранить вышиванку, нужно ли ее гладить, а также как ухаживать за старинным нарядом.

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Как правильно стирать вышиванку

Стирать вышиванку лучше всего вручную - в прохладной или теплой воде (температурой 30-40 градусов по Цельсию).

Если есть необходимость - можно замочить ее в теплой мыльной воде (без отбеливающих или хлорированных средств, от которых может пропасть цвет) на 15-25 минут.

В целом использовать во время стирки следует жидкое и мягкое моющее средство для деликатных тканей (допускается использование порошка для деликатной цветной стирки).

Стирать следует очень осторожно - если и тереть, то совсем легонько и только те места, где нет вышивки (чтобы ее не повредить).

Выстиранное вышитое изделие следует сразу прополоскать в воде, слегка отжать и стряхнуть.

Для восстановления цвета нитей и их блеска вышиванку можно положить на несколько минут в холодную воду с уксусом, после чего снова отжать и встряхнуть.

В случае, когда вещь нужно крахмалить, лучше сделать это сразу после стирки.

Если же вы - категорически против ручной стирки, вышиванку можно (на свой страх и риск) положить в специальный защитный мешочек и забросить в стиральную машину. В таком случае использовать следует режим для деликатных тканей или же режим "ручной стирки".

Вышитые вещи лучше стирать жидкими средствами и вручную (иллюстрация: freepik.com)

Как лучше всего сушить вышиванку

После стирки вышиванку не советуют выкручивать. Для удаления лишней влаги лучше использовать чистое белое махровое полотенце - положить вышитое изделие на него и скрутить, как рулет.

Когда же полотенце впитает у себя лишнюю влагу, вышиванку следует разложить горизонтально на другом - сухом - полотенце и оставить до полного высыхания.

Некоторые советуют также:

сушить вышиванку наизнанку (рисунком внутрь)

(рисунком внутрь) избегать прямых солнечных лучей (чтобы предотвратить выцветание цветов)

Если же вы хотите сушить вышиванку на вешалке (на весу, вертикально), подумайте дважды, ведь так изделие может деформироваться - растянуться и потерять исходную форму.

Во время сушки вышиванок не советуют использовать также сушилку, ведь температура в ней может повредить ткань и вышивку.

На природе и под солнцем вышиванку лучше не сушить (иллюстрация: freepik.com)

Нужно ли гладить вышиванку

Гладить вышиванку можно, но с соблюдением ряда условий:

с изнаночной стороны (чтобы защитить вышивку от повреждений)

на мягкой основе (что сохранить вышивку объемной)

через тонкую ткань или марлю (как прослойка между утюгом и вышитым изделием)

на низкой температуре (или в режиме для деликатных тканей)

двигая утюгом в направлении нити основания (чтобы ткань не деформировалась)

Некоторые советуют также так называемую "влажную глажку":

когда изделие еще немного влажное

через влажную ткань или марлю

с использованием функции паровой глажки

Только что выглаженную вышиванку не стоит сразу складывать - лучше оставить ее на вешалке или горизонтально, чтобы волокна смогли принять правильную форму.

Гладить следует осторожно (иллюстрация: freepik.com)

Где и как хранить вышиванку

После стирки, сушки и глажки вышиванки нужно позаботиться о ее наилучшем хранении на мягкой и широкой вешалке (чтобы уменьшить нагрузку на ткань):

в специальном защитном тканевом чехле (чтобы изделие могло "дышать")

в сухом, проветриваемом и темном месте (подальше от влаги и солнечных лучей)

в месте, защищенном от насекомых (во избежание повреждения ткани молью)

Если же вы предпочитаете горизонтальное хранение вещей - вышиванку нужно осторожно сложить (избегая "острых" сгибов) и положить на полку так, чтобы сверху на нее ничего не давило. Некоторые считают, что так можно лучше избежать растяжения ткани.

Складывать вышиванки лучше так, чтобы "рисунок" не заминался (иллюстрация: freepik.com)

Как ухаживать за старинными вышиванками

По мнению этнолога Людмилы Дмитрук, за старинной одеждой не ухаживают - ее хранят.

"Ухаживают за одеждой, которую носят, а старинную одежду носить нельзя. Старинной одежде, как и любым другим образцам нашего культурного наследия, место в музее или частной коллекции (хотя все хорошие коллекции рано или поздно становятся музеями или передаются в музеи)", - считает эксперт.

Она добавила, что в современной цивилизованной музейной практике не существует такого способа хранения или экспонирования музейных предметов как "ношение на живых людях, показы и фотосессии".

"Поэтому если вы являетесь владельцем даже одной старинной рубашки, призываем ответственно относиться к нашему наследию", - подытожила этнолог.